Stadtgemeinde Gmunden verlängert 20-Euro-Zuschuss zu Einkäufen bis Ostern

Die ers­ten 1000 Kun­din­nen und Kun­den haben je 20 Euro Zuschuss zu einem 100-Euro-Ein­kauf in Gmun­den bekom­men. Doch die Stadt­ge­mein­de setzt eins drauf und ver­län­gert ihre Früh­lings-Akti­on zur För­de­rung des loka­len Han­dels in der Coro­na-Kri­se bis Ostern. Das zum Fla­nie­ren ein­la­den­de Früh­lings­er­wa­chen und eini­ge reiz­vol­le Take away-Ange­bo­te locken einen ohne­hin in die Innen­stadt.

Kurz zur Erin­ne­rung:

Wer bis ein­schließ­lich Kar­sams­tag bei einem ein­zi­gen Ein­kauf in Gmun­den min­des­tens 100 Euro aus­gibt, erhält 20 Euro in Form von Gmund­ner Ein­kaufs­gut­schei­nen. Prak­ti­ziert wird das so: Man weist den Rech­nungs­be­leg im Info-Point rechts neben dem Rat­haus­ein­gang vor und erhält im Gegen­zug zwei 10-Euro-Gut­schei­ne.

Öff­nungs­zei­ten des Info-Point: Mo – Fr 11 – 13 Uhr, Sa 11 – 15 Uhr.

Bit­te beach­ten:

Akzep­tiert wer­den Bele­ge von Han­dels­be­trie­ben, Dienst­leis­tern, Gas­tro­no­mie­be­trie­ben (auch wenn man dort einen 100-Euro-Gut­schein erwirbt), Fran­chise-Unter­neh­men und inha­ber­ge­führ­ten Lebens­mit­tel­ge­schäf­ten. Aus­ge­nom­men sind sämt­li­che Han­dels­ket­ten.

Foto: Stadt­ge­mein­de Gmun­den