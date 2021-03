Steinmauer kippte auf 57-jährige Frau

Eine Stein­mau­er ist heu­te Vor­mit­tag in Atter­see umge­stürzt und klemm­te eine Frau im Bereich der Bei­ne ein.

Eine 57-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Vöck­la­bruck arbei­te­te am 11. März 2021 gegen 10 Uhr in Atter­see am Atter­see gemein­sam mit ihrem Sohn und ihrem Gat­ten an einer beto­nier­ten Stein­mau­er.

Beim Ver­such das frei­ge­leg­te Erd­reich mit­tels Spa­ten vor der Stein­mau­er weg­zu­schau­feln, um die­sen Bereich spä­ter zu beto­nie­ren, kipp­te die Mau­er um und klemm­te die Frau im Bereich der Bei­ne ein.

Von Feu­er­wehr befreit

Die 57-Jäh­ri­ge konn­te durch die Feu­er­wehr befreit wer­den. Im Anschluss wur­de die Frau nach erfolg­ter Erst­ver­sor­gung durch die Ret­tung mit dem Hub­schrau­ber in das Kran­ken­haus Vöck­la­bruck zur wei­te­ren Unter­su­chung geflo­gen. Die 57-Jäh­ri­ge wur­de unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt.

Quel­le: Poli­zei OÖ / Fotos: FF St. Geor­gen i.A.