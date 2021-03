Wohnhausbrand in Scharnstein

Drei Feu­er­weh­ren stan­den Mitt­woch­abend bei einem Brand in einem Haus in Scharn­stein im Ein­satz. In einem Abstell­raum ist ein Feu­er aus­ge­bro­chen.

Die Haus­be­woh­ner wur­den ers­ten Anga­ben zufol­ge durch das Aus­lö­sen eines Brand­mel­ders auf das Feu­er auf­merk­sam. Anfangs war unklar, wie weit der Brand bereits fort­ge­schrit­ten war. Drei Feu­er­weh­ren wur­den alar­miert, die ers­te Lage­er­kun­dung ergab, dass es in einem Abstell­raum zu einem Brand gekom­men ist. Der Brand konn­te rasch gelöscht wer­den. Die Poli­zei star­te­te noch am Abend mit der Suche nach der Brand­ur­sa­che. Ver­letzt wur­de zum Glück nie­mand.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lau­ber