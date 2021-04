B120 Scharnsteiner Straße wird saniert

Auf­grund des Stra­ßen­zu­stands der B120 Scharn­stei­ner Stra­ße wird die­se im Gemein­de­ge­biet von Scharn­stein auf einer Län­ge von rund zwei Kilo­me­ter saniert. Das Bau­los “Instand­set­zung Mühl­dorf” mit Gesamt­kos­ten von ca. 500.000 Euro ist Teil des Ober­ös­ter­reich-Plans für die Mobi­li­täts­in­fra­struk­tur und eines von 31 Pro­jek­ten, die heu­er zusätz­lich umge­setzt wer­den.

“Um die Rück­stau­län­gen und den Ver­kehrs­fluss bes­ser zu mana­gen, wird der Ver­kehr wäh­rend der gesam­ten Bau­maß­nah­me hän­disch gere­gelt. Die Finanz­mit­tel aus dem OÖ-Plan sind in die­se Pro­jekt­leis­tun­gen gut inves­tiert und gewähr­leis­ten die Ver­kehrs­si­cher­heit auf der für Pend­le­rin­nen und Pend­ler sowie Tou­ris­tin­nen und Tou­ris­ten so wich­ti­gen Scharn­stei­ner Stra­ße auch in Zukunft”, so Lan­des­rat Mag. Stein­kell­ner.

Halb­sei­ti­ge Bau­wei­se ohne Total­sper­re bis 11. Mai

Die Sanie­rungs­ar­bei­ten star­ten am kom­men­den Mon­tag, den 26. April und wer­den vor­aus­sicht­lich bis 11. Mai 2021 andau­ern. Da es sich bei der B120 um eine wich­ti­ge Stra­ßen­ver­bin­dung han­delt, die das gesam­te Alm­tal mit der Bezirks­haupt­stadt Gmun­den ver­bin­det, wird die Instand­set­zung in halb­sei­ti­ger Bau­wei­se ohne Total­sper­re umge­setzt. Der Bau­los­be­reich wird in drei Bau­ab­schnit­te geteilt, wel­che zuerst gefräst und anschlie­ßend abwech­selnd in halb­sei­ti­ger Bau­wei­se asphal­tiert wer­den.

Der Bau­ab­lauf ist, sta­bi­le Wet­ter­be­din­gun­gen vor­aus­ge­setzt, fol­gen­der­ma­ßen geplant: