Führerscheinneuling prallte mit Auto gegen Baum

Mit sei­nem Auto kam ein 17-jäh­ri­ger Füh­rer­schein­neu­ling am 25. April 2021 von der Fahr­bahn ab und prall­te gegen einen Baum. Zwei der drei Insas­sen wur­den bei dem Unfall ver­letzt.

Der 17-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gmun­den war gegen 19:40 Uhr auf der Lin­zer Stra­ße in Bad Ischl in Rich­tung Baumit unter­wegs. In einer star­ken Links­kur­ve dürf­te der Fahr­an­fän­ger die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug ver­lo­ren haben. Er geriet auf die gegen­über­lie­gen­de Fahr­bahn und prall­te mit dem Pkw gegen einen Baum. Beim Unfall wur­den der Len­ker und zwei der drei wei­te­ren Fahr­zeug­insas­sen leicht ver­letzt. Eine 17-Jäh­ri­ge und ein 15-Jäh­ri­ger, die auf der Rück­bank saßen, wur­den mit der Ret­tung ins Salz­kam­mer­gut­kli­ni­kum Bad Ischl ein­ge­lie­fert. Ein Alko­test, der mit dem Len­ker durch­ge­führt wur­de, war nega­tiv. Das Fahr­zeug wur­de durch die FF Bad Ischl und die FF Ret­ten­bach gebor­gen.

Quel­le: Poli­zei OÖ