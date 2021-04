HAK Bad Ischl trifft Vertreter der UNO

Refe­rat „Stra­te­gien zur Wei­ter­ent­wick­lung der Mensch­heit – Das Ende der Pan­de­mie als Chan­ce“

Vol­ker Türk, Assi­stant Secreta­ry-Gene­ral at the United Nati­ons, Mee­ting with stu­dents from Han­dels­aka­de­mie HAK Bad Ischl

Beein­dru­cken­de Auf­takt­ver­an­stal­tung zur neu­en Idee HAK­con­nect mit einem idea­len Refe­ren­ten: Dr. Vol­ker Türk ist Bei­geord­ne­ter Gene­ral­se­kre­tär der Ver­ein­ten Natio­nen mit Sitz in New York.

Er ver­tritt eine Orga­ni­sa­ti­on, die welt­weit ange­se­hen, respek­tiert und ver­netzt ist. In sei­nem Refe­rat „Stra­te­gien zur Wei­ter­ent­wick­lung der Mensch­heit – Das Ende der Pan­de­mie als Chan­ce“ beton­te er, dass die Pan­de­mie den Men­schen ihre Ver­wund­bar­keit bewusst gemacht hat. Erst das gemein­sa­me Vor­ge­hen aller Staa­ten wer­de die Welt lang­fris­tig ret­ten kön­nen. Zwei Schü­ler mode­rier­ten ver­siert die anschlie­ßen­de Fra­ge­run­de. Das Inter­es­se der Jugend­li­chen rich­te­te sich haupt­säch­lich auf den Kar­rie­re­weg des beei­de­ten UNO-Spit­zen­be­am­ten, sei­ne Aus­bil­dung, sein Enga­ge­ment als Stu­dent für Flüch­ten­de und sei­nen prak­ti­schen All­tag als berufs­mä­ßi­gen Opti­mis­ten, aber auch auf die Flücht­lings­po­li­tik und die Wir­kungs­mög­lich­kei­ten der UNO.

„Ist es nicht toll, dass es Kin­der­rech­te gibt und dass wir Rech­te als Men­schen haben“, waren zen­tra­le Aus­sa­gen von Dr. Türk, der jeden, der am Welt­ge­sche­hen inter­es­siert ist, als Welt­bür­ger bezeich­nen möch­te. In der heu­ti­gen Zeit sei es nicht so leicht, Soli­da­ri­tät unter den Staa­ten zu errei­chen. Vor­aus­set­zung sei Welt­of­fen­heit für inter­na­tio­na­le Zusam­men­hän­ge, weil jeder Ein­zel­ne mit der Welt tief ver­bun­den ist. Natio­na­les Den­ken wird die Men­schen nicht wei­ter­brin­gen. Z. B. Die Pocken konn­ten wäh­rend des Kal­ten Krie­ges von der Sowjet­uni­on und den USA gemein­sam aus­ge­merzt wer­den. Die enga­gier­te Jugend mit ihren Ideen gebe ihm aber Hoff­nung für die Zukunft.

Die Zuhö­re­rin­nen und Zuhö­rer waren begeis­tert von der Freund­lich­keit und Kom­pe­tenz des Refe­ren­ten, der klar gemacht hat, dass sich die Mensch­heit nur wei­ter­ent­wi­ckeln kön­ne, wenn sie nach der Pan­de­mie nicht zu alten Mus­tern zurück­kehrt. Da Ostern das Fest der Hoff­nung und der Erneue­rung ist, pass­te das The­ma per­fekt zu den Oster­ta­gen.

Ziel von HAK­con­nect ist es, die Schu­le zu öff­nen und die Ver­bin­dung zur Außen­welt her­zu­stel­len, posi­ti­ve Per­spek­ti­ven auf­zu­zei­gen, star­ke Ver­bün­de­te zu suchen und unse­ren Schü­le­rin­nen und Schü­lern eine Stim­me zu geben. HAK­con­nect — Wir sind dei­ne Ver­bin­dung nach außen und du gestal­test mit!

Foto: HAK und PS Bad Ischl