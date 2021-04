Jugendliche versprühten Feuerlöscher in mehreren Tiefgaragen

Fünf Bur­schen sol­len Sonn­tag­nach­mit­tag das Lösch­mit­tel aus Feu­er­lö­schern in meh­re­ren Tief­ga­ra­gen in Laa­kir­chen ver­sprüht haben. Auch Fahr­zeu­ge wur­den dadurch beschä­digt.

Die Schü­ler aus dem Bezirk Gmun­den im Alter von 12 bis 16 Jah­ren trie­ben laut Poli­zei am 25. April zwi­schen 15 Uhr und 17:20 Uhr in Laa­kir­chen ihr Unwe­sen. Bei den umfang­rei­chen Ermitt­lun­gen der Poli­zei wur­de von den Beam­ten der Poli­zei Laa­kir­chen ein zusätz­li­cher Tat­ort in Laa­kir­chen aus­ge­forscht und mit den Ver­däch­ti­gen in Ver­bin­dung gebracht.

Gara­gen und Fahr­zeu­ge beschä­digt

Durch das Ver­sprü­hen der Lösch­mit­tel wur­den nicht nur die Gebäu­de, son­dern auch die in den Gara­gen abge­stell­ten Fahr­zeu­ge beschä­digt. Nach Abschluss der Ermitt­lun­gen wer­den alle fünf Beschul­dig­ten ange­zeigt, berich­tet die Poli­zei.

Quel­le: LPD OÖ