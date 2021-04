LOGin neuer Partner für LIONS Hilfsprojekt

Für das west­afri­ka­ni­sche TOGO unter­stützt LOG­in mit Fahr­rä­dern den LIONS Club Bad Ischl

Als Glücks­griff bezeich­net LIONS Prä­si­dent Prof. Alfred Rei­ma­ir den Kon­takt zu LOG­in. Wer jedoch steckt eigent­lich hin­ter die­sem Titel? In Bad Ischl am Ein­fang­bü­hel besteht schon seit sie­ben Jah­ren eine Werk­stät­te, in der in ers­ter Linie Fahr­rä­der – von Jugend­li­chen ohne Beschäf­ti­gung mit viel Lie­be und Enga­ge­ment — auf­be­rei­tet und wie­der „flott„ gemacht wer­den.

„LOG­in ist vor allem eine Initi­ta­ti­ve, die arbeits­lo­sen Jugend­li­chen eine Mög­lich­keit gibt, Arbeit zu fin­den und sich wei­ter­ent­wi­ckeln zu kön­nen. Nie­der­schwel­lig, unbü­ro­kra­tisch und ohne Fra­ge nach Vor­bil­dung geben wir hier jun­gen Men­schen eine Chan­ce, hand­werk­li­che Fähig­kei­ten zu erwer­ben, Ihre Sozi­al­kom­pe­tenz zu erwei­tern, um sich spä­ter am frei­en Arbeits­markt best­mög­lich inte­grie­ren zu kön­nen“, erläu­tert Fr. Petra Gschwendt­ner, die gemein­sam mit Ihren Kol­le­gen Anton Ell­mau­er und Flo­ri­an Clo­di die Jugend­li­chen betreut.

Als Able­ger des Bil­dungs­zen­trums Salz­kam­mer­gut BIS wer­den hier alte Fahr­rä­der nicht ver­schrot­tet, son­dern sinn­voll und nach­hal­tig gene­ral­über­holt, um ent­we­der ver­kauft oder ver­lie­hen zu wer­den. Mit die­ser sinn­vol­len und sinn­stif­ten­den Tätig­keit wird auch ein wert­vol­ler Bei­trag für CO2-freie Mobi­li­tät im Salz­kam­mer­gut ange­bo­ten und geleis­tet.

Mit die­ser Hil­fe betei­ligt sich der LIONS Club Bad Ischl aktu­ell an einer breit auf­ge­stell­ten Hilfs­ak­ti­on für ein Lehr­lings­heim im west­afri­ka­ni­schen TOGO, initi­iert vom LIONS Club Sier­ning-Steyr­tal. LIONS aus ganz Ober­ös­ter­reich hel­fen dabei tat­kräf­tig mit. Für die schon geschenk­ten Fahr­rä­der von LOG­In sowie die 10 noch in Auf­be­rei­tung befind­li­chen Räder herz­li­chen Dank von den LIONS Bad Ischl.

Zahl­rei­che wei­te­re Fir­men und Pri­vat­per­so­nen haben dem LIONS Club mit Matrat­zen, Küchen­ge­gen­stän­den und Schu­lu­ten­si­li­en gehol­fen, wofür sich der LIONS­Prä­si­dent Prof. Rei­ma­ir auch bei die­sen Spen­dern auf­rich­tig bedan­ken möch­te. „Alle Spen­den kön­nen in TOGO noch wert­vol­le Diens­te leis­ten und nach­hal­tig wir­ken“, ist Prof. Rei­ma­ir über­zeugt.

Foto: copy­right LIONS Club-Die­sen­rei­ter