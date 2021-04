Mountainbike-Technik-Training für Kinder

Zu Beginn der Bike-Sai­son bie­tet der MTB Club Salz­kam­mer­gut ein Tech­nik­trai­ning für Kid´s an. In ers­ter Linie soll es für die Kin­der dabei um Sicher­heit und Spaß am Bike gehen. Denn nur wer sein Rad beherrscht hat Spaß an der Sache.

Die 12 Trai­nings­ein­hei­ten – jeweils Don­ners­tag­abend ab 22. April – wer­den viel­fäl­tig gestal­tet, wobei ver­schie­de­ne Loca­ti­ons und Ter­rains dafür gewählt wer­den. Die Trai­ner wer­den auf das Lei­tungs­ni­veau aller Kin­der indi­vi­du­ell ein­ge­hen und ver­su­chen vom Anfän­ger bis zum „Racer“ alle zu för­dern, gleich­zei­tig dabei aber nie­mand über- bzw. zu unter­for­dern.

Treff­punkt ist jeweils um 16 Uhr beim Pump­t­rack in Bad Goi­sern. Anmel­dun­gen oder wei­te­re Infos bei Peter Kreut­zer per Mail: peter.kreutzer@trophy.at oder unter der Tel.Nr. 0670/2084108.

Kos­ten: € 100,- für alle 12 Ein­hei­ten, Ein­zel­ter­min € 10,-. Für MTB-Club Salz­kam­mer­gut- oder Natur­freun­de-Mit­glie­der € 80,- für alle 12 Ein­hei­ten, Ein­zel­ter­mi­ne € 8,-.

Aus­rüs­tung: Helm, Hand­schu­he und funk­ti­ons­tüch­ti­ges Moun­tain­bike, kei­ne eBikes! Getränk und event. Snack (zB. Rie­gel).

Foto: MTB Club Salz­kam­mer­gut