Rauch aus Brotbackhütte sorgte für Feuerwehreinsatz

Eine Spa­zier­ge­he­rin ging am Don­ners­tag in der Ort­schaft Hin­ter­stein spa­zie­ren, als ihr bei einer Hüt­te am Lip­pen­bau­ern­hof auf­fiel, dass Rauch aus der Hüt­te steigt. Sofort alar­mier­te sie die Ein­satz­kräf­te über Not­ruf 122.

Beim Ein­tref­fen der Feu­er­wehr konn­te rasch Ent­war­nung geben, denn jeden Don­ners­tag ist Brot­back­tag am Lip­pen­bau­ern­hof. Dazu wur­de in der dafür vor­ge­se­he­nen Brot­back- bzw. Selch­hüt­te ein­ge­heizt.

„Beim Ein­tref­fen hab ich selbst geglaubt, dass es wirk­lich brennt. Doch wie ich bei der Hüt­te war, hab ich gese­hen was los ist. Ich muss sagen, es hat schon sehr gut gero­chen“, sagt Ein­satz­lei­ter HBI Han­nes Stibl.

„Jeden Don­ners­tag wird bei uns Brot geba­cken, dem ent­spre­chend wird unse­re Hüt­te ange­heizt. Trotz­dem sind wir froh, dass es auf­merk­sa­me Mit­bür­ger gibt, wel­che in einem sol­chen Fall rasch reagie­ren und Dan­ke­schön auch an die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr für Ihren Ein­satz“, sagt Lin­ort­ner Karin vom Lip­pen­bau­ern­hof abschlie­ßend.