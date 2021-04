Salzkammergut-Trophy „Individuell“ erneut am Start

Ab Juni lockt die indi­vi­du­el­le Vari­an­te der Salz­kam­mer­gut-Tro­phy wie­der Moun­tain­bi­ker nach Bad Goi­sern in die UNESCO-Welt­erbe­re­gi­on „Hall­statt-Dach­stein/­Salz­kam­mer­gut“.

Die „Salz­kam­mer­gut-Tro­phy Indi­vi­du­ell“ mit etap­pen­wei­ser Zeit­mes­sung ent­stand im Vor­jahr “coro­na-bedingt” und war auf Anhieb ein vol­ler Erfolg. Des­halb wird es die­sen beson­de­ren Mix aus Ren­nen und Tour auch wäh­rend der heu­ri­gen Sai­son wie­der geben. Ab Anfang Juni sind alle sie­ben Tro­phy-Stre­cken – von der Mara­thon-Ein­stei­ger-Stre­cke bis hin zur über 7000 Höhen­me­ter fas­sen­den „Höl­len­stre­cke“ – per­ma­nent beschil­dert. Bis man mit sei­ner per­sön­li­chen Leis­tung zufrie­den ist, kann man bis Ende Okto­ber auf allen Stre­cken so oft antre­ten wie man möch­te.

Zeit­mes­sung + Genuss

Die Zeit­mes­sung erfolgt heu­er per Han­dy-App. Wie auch im Vor­jahr wer­den nur bestimm­te Stre­cken­tei­le berg­auf gewer­tet. Bei den Abfahr­ten und auf öffent­li­chen Stra­ßen gibt es kei­ne Zeit­mes­sung. „Damit wol­len wir gefähr­li­che Situa­tio­nen mit ande­ren Ver­kehrs­teil­neh­mern und Stür­ze bei hoher Geschwin­dig­keit ver­mei­den“, erklärt das Tro­phy-Team und ergänzt, „So kann man auf den Trans­fer­stre­cken dazwi­schen ruhig mal eine Pau­se ein­le­gen, in einer unse­rer zahl­rei­chen Hüt­ten ein­keh­ren oder ein­fach die traum­haf­te Natur und Aus­sicht im Her­zen des Salz­kam­mer­guts genie­ßen.“

eMTB und Gra­vel will­kom­men

Bei der sepa­ra­ten Bosch eMTB-Tro­phy zäh­len nicht km/h, son­dern die Kilo­me­ter. Die Tro­phäe gewinnt also, wer bis zum Sai­son­ende am 31. Okto­ber die meis­ten Kilo­me­ter gesam­melt hat. Für Gra­vel-Biker ste­hen eben­falls allen sie­ben Stre­cken zur Aus­wahl. Die schwie­rigs­ten Down­hills kann man aber umfah­ren.

Schnell anmel­den und gra­tis Vau­de Ers­te-Hil­fe-Set ein­pa­cken

Die Anmel­dung zur Tro­phy Indi­vi­du­ell ist bereits mög­lich. Hier gewin­nen die Schnells­ten: Die ers­ten 200 regis­trier­ten Teil­neh­mer dür­fen sich über ein hand­li­ches Ers­te-Hil­fe-Set von VAU­DE freu­en.

Klas­si­sche Salz­kam­mer­gut-Tro­phy am 17. Juli

Neben der Tro­phy Indi­vi­du­ell ist für Sams­tag, 17. Juli die „nor­ma­le“, wenn auch klei­ne­re Form der Salz­kam­mer­gut-Tro­phy geplant. Am 18. Juli soll die SCOTT Juni­or Tro­phy in Ober­traun stei­gen. „Wir sind opti­mis­tisch, dass die gesetz­li­chen Bestim­mun­gen im Som­mer Out­door-Ver­an­stal­tun­gen mit einem grö­ße­ren Teil­neh­mer­feld zulas­sen und berei­ten uns auf ein dyna­mi­sches Tro­phy-Wochen­en­de vor“, so der Tenor des moti­vier­ten Orga­ni­sa­ti­ons­teams.

Alle Infos, Aus­kunft zum Rück­tritts­schutz „Flex-Opti­on“, Teil­nah­me­ge­büh­ren und Anmel­dung zu den ein­zel­nen Bewer­ben auf www.trophy.at.

Foto: Hei­ko Man­dl