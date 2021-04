Spendenübergabe der Grünen im Bezirk Vöcklabruck

„Lei­der war es uns heu­er nicht mög­lich, einen Frau­en­film­abend zu ver­an­stal­ten, aber eine Spen­den­ak­ti­on für bedürf­ti­ge Frau­en woll­ten wir gera­de in Zei­ten wie die­sen, in denen Frau­en beson­ders von der Kri­se betrof­fen sind, trotz­dem orga­ni­sie­ren!“, so Clau­dia Hau­s­childt-Busch­ber­ger, Bezirks­spre­che­rin und Bun­des­rä­tin der Grü­nen.

„Daher freut es uns beson­ders, dass wir bei unse­rer Online-Akti­on Kino­kar­ten für die Licht­spie­le Len­zing gegen frei­wil­li­ge Spen­den ver­stei­gern konn­ten und dadurch einen klei­nen Bei­trag dazu leis­ten, 3 Frau­en­schlaf­plät­ze im neu­en Mosa­ik finan­ziert wer­den kön­nen“, meint Hau­s­childt-Busch­ber­ger wei­ter. Das Haus in der Gmund­ner­stra­ße soll Ende des Jah­res bezugs­fer­tig sein und wird ins­ge­samt 15 Not­schlaf­stel­len­plät­ze, ein Bera­tungs­zen­trum für die Delo­gie­rungs­prä­ven­ti­on sowie Ver­wal­tungs­räu­me beher­ber­gen.

Foto: Die Grü­nen Bezirk Vöck­la­bruck