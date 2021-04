Tourismusschulen erreichten 3. Platz

Wenn Schü­ler der Tou­ris­mus­schu­len Bad Ischl zum jähr­li­chen Fremd­spra­chen­wett­be­werb antre­ten, ist ein Sto­ckerl­platz so gut wie sicher. Die­ses Mal durf­ten drei Kan­di­da­ten sogar am Bun­des­fi­na­le teil­neh­men.

And we proud­ly pre­sent NADE­EM GRÜN­BA­CHER aus der 5HLa, der sich nun stolz als dritt­bes­ter Swit­cher Öster­reichs in Englisch/Spanisch bezeich­nen darf. Wie auch sein Klas­sen­ka­me­rad GABRI­EL KOTH­BAU­ER, der im Switch­be­werb Englisch/Französisch antrat, muss­te er sich bei sei­ner Auf­ga­be mit ver­schie­de­nen Aspek­ten eines Lie­fer­ser­vice mit­tels Droh­nen aus­ein­an­der­set­zen, und das in den bei­den Spra­chen, die er gewählt hat­te. Eben­falls äußerst anspruchs­voll war die Anfor­de­rung im Bewerb Eng­lisch. MORITZ PETER, auch aus der 5HLa, muss­te sich nach nur einer drei­mi­nü­ti­gen Vor­be­rei­tungs­zeit bei einem Betrieb als Chief Hap­pi­ness Offi­cer bewer­ben und spon­tan Lösun­gen für eini­ge Pro­ble­me der Fir­ma prä­sen­tie­ren. „Ich lie­be ein­fach Spra­chen“, sag­te Moritz beim anschlie­ßen­den Foto­ter­min vor dem Schul­ge­bäu­de, bei dem die Schü­ler stolz ihre Urkun­den prä­sen­tier­ten.

Das Beson­de­re am heu­ri­gen Bewerb war, dass er pan­de­mie­be­dingt online im soge­nann­ten „Vir­tu­al Expo“ statt­fand, einem vir­tu­el­len Aus­stel­lungs­raum mit ver­schie­de­nen Berei­chen für die Wett­be­wer­be und einem gro­ßen Saal für die Sie­ger­eh­rung, zu der sich jeder zuschal­ten konn­te, der dazu ein­ge­la­den war. Um sich gefahr­los ‚demas­kie­ren‘ zu kön­nen, absol­vier­ten die Kan­di­da­tin­nen und Kan­di­da­ten und die teil­wei­se vom Aus­land zuge­schal­te­ten Mit­glie­der der Prü­fungs­kom­mis­si­on den Bewerb in ‚Iso­la­ti­ons­zel­len‘. Die Prü­fun­gen waren mit einem her­aus­for­dern­den ‚Video­spiel‘ ver­gleich­bar, jedoch mit ech­ten Geld­prei­sen für die Plat­zier­ten und Urkun­den sowie Gut­schei­nen für den Erwerb von Sprach­zer­ti­fi­ka­ten für alle Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer.

Die gesam­te Schul­ge­mein­schaft der Tou­ris­mus­schu­len Bad Ischl ist mäch­tig stolz dar­auf, dass Nade­em, Gabri­el und Peter uns bei einem so spe­zi­el­len Bewerb so erfolg­reich ver­tre­ten haben.

Foto: pri­vat