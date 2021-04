Übung Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen

Wie gewohnt lau­fen die Übungs­aben­de bei der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl noch nicht ab, doch man kann sagen, man ver­sucht aus der Situa­ti­on das Bes­te zu machen und die Übun­gen den Umstän­den ent­spre­chend best­mög­lich durch­zu­füh­ren.

Übung Ver­kehrs­un­fall mit ein­ge­klemm­ten Per­so­nen

Am dies­wö­chi­gen Übungs­abend wur­de auf dem Park­platz der HFW Bad Ischl ein Ver­kehrs­un­fall mit zwei Fahr­zeu­gen nach­ge­bil­det. Dabei wur­den zwei Per­so­nen in ihren Fahr­zeu­gen ein­ge­klemmt. In einem Fahr­zeug befand sich eine Gas­fla­sche und auch ein Brand brach nach dem Ein­tref­fen am Übungs­ort aus.

Ers­te Schrit­te

Die ers­ten Schrit­te waren die Absi­che­rung der Unfall­stel­le, sowie der Auf­bau eines Brand­schut­zes. Der Fahr­zeug­kom­man­dant von „Rüst­lösch Bad Ischl” mach­te sich der­weil ein Bild der Lage von den ein­ge­klemm­ten Per­so­nen. Die Fahr­zeu­ge wur­den gesi­chert und für die Fahr­zeu­ge Per­so­nen­ret­tung vor­be­rei­tet.

Per­so­nen­ret­tung

In wei­te­rer Fol­ge wur­de die Gas­fla­sche aus einem der Unfall­fahr­zeu­ge gebor­gen und die Per­so­nen­ret­tung, mit­tels der hydrau­li­schen Ret­tungs­ge­rä­te, durch­ge­führt. Nach­dem man die­se Gerä­te eini­ge Zeit nicht mehr in Hän­den hielt, wur­de dem Fak­tor Zeit eine unter­ge­ord­ne­te Rol­le gege­ben. Wich­tig war die rich­ti­ge Hand­ha­bung der hydrau­li­schen Ret­tungs­ge­rä­te und der rich­ti­gen Vor­ge­hens­wei­se beim Her­aus­be­för­dern der Per­so­nen aus den Fahr­zeu­gen.

Wäh­rend der Ret­tungs­ar­bei­ten brach ein Brand bei einem Fahr­zeug aus, die­ser wur­de mit­tels Hoch­druck­strahl­rohr abge­löscht.

Nach­dem alle Übungs­zie­le erreicht wur­den, ver­sorg­te man die Gerä­te wie­der in den Fahr­zeu­gen, bzw. räum­te man den Übungs­ort wie­der zusam­men. Im Anschluss fand die Übungs­be­spre­chung statt, bei wel­cher die Übung noch­mals von Anfang bis zum Ende rück­bli­ckend durch­be­spro­chen wur­de.

Ein Dan­ke­schön gilt BI Franz Hoch­da­nin­ger jun. für die Aus­ar­bei­tung die­ser Übung, sowie jenen Kame­ra­den, wel­che bei der Vor­be­rei­tung mit­ge­wirkt haben.

Foto: ff-badischl.at