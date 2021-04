Verein „Altmünster für Beeinträchtigte“ bewirkte Wunder

Ein Wun­der bewir­ken, konn­te der Ver­ein „Alt­müns­ter für Beein­träch­tig­te“ (AfB) mit den Bei­trä­gen vie­ler Spen­der.

An den Roll­stuhl gefes­selt ist Rene Schern­ber­ger, gebür­tig aus Reindl­mühl, seit einer Jugend. Da auch sei­ne Arme und Hän­de in Bewe­gung und Kraft sehr stark beein­träch­tigt sind, ist er in sei­ner Mobi­li­tät enorm ein­ge­schränkt. Eine groß­ar­ti­ge Erleich­te­rung und Lebens­qua­li­tät bie­tet ihm nun das elek­tri­sche Roll­stuhl-Zug­ge­rät, wel­ches durch einen Spen­den­auf­ruf des Ver­eins „Alt­müns­ter für Beein­träch­tig­te“ für ihn ange­kauft wer­den konn­te. Rene kann jetzt Ein­käu­fe, den Weg zur Arbeit, Spa­zier­fah­ren usw. ohne grö­ße­re Anstren­gung bewäl­ti­gen. Die Freu­de über das Tri­ri­de-Roll­stuhl­zug­ge­rät ist rie­sen­groß.

Ein groß­ar­ti­ges DAN­KE, natür­lich auch von Rene an alle Spen­der!

(Hier nach Spen­den­hö­he gereiht) — Glöck­ler­pass Alt­müns­ter, Initia­ti­ve Jun­ges Reindl­mühl hilft, Gold­hau­ben­grup­pe Reindl­mühl, Per­so­nal­ver­tre­tung Mit­ar­bei­ter der Gemein­de Alt­müns­ter, Hilfs­fonds der Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feicht­in­ger, Unser Reindl­mühl — Ver­ein zur Dorf­er­hal­tung, RDL — reindl­müh­ler dorflach­rich­ten, Chris­ti­an Pum­ber­ger Hotel Traun­stein, Kol­le­gen­schaft Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter, Frau­en­Netz­werk­Grup­pe Gmun­den, Team der Fir­ma Perch­told, Gold­hau­ben Neu­kir­chen, Gold­hau­ben Alt­müns­ter, Bäue­rin­nen Neu­kir­chen, Uni­on Was­ser­ski- & Wake­board­club Alt­müns­ter, Danie­la Auin­ger u. Lukas Weberstor­fer, Lions Club Gmun­den, Traun­sto­apass, Bäue­rin­nen Alt­müns­ter, Hei­mat­trach­ten­ver­ein Alt­müns­ter, FF Reindl­mühl, Tou­ris­mus­bü­ro Alt­müns­ter, Kanz­lei Dr. Haf­ner u. Dr. Bergtha­ler, Maria u. Gott­fried Scha­chin­ger, Anni­ka, Samu­el und Sig­rid Bart­mann, Ursu­la u. Ing. Leo­pold Putz, Chris­ti­ne u. Ing. Harald Hütt­ner, die Gemein­de­rä­te Tho­mas Füh­rer, Ing. Rudolf Kra­ko­ra, Lukas Spies­ber­ger, Franz Peter Schögl, Franz Spies­ber­ger, sowie wei­te­re die nicht genannt wer­den wol­len.

Text: Gemein­de Alt­müns­ter / Foto: AfB