Versuchter Raub in Vöcklabruck – Zeugen gesucht

Vor knapp zwei Wochen ereig­ne­te sich in Vöck­la­bruck ein ver­such­ter Raub­über­fall durch drei männ­li­che Jugend­li­che. Die Poli­zei sucht nun nach Zeu­gen, die Hin­wei­se geben kön­nen.

Der Vor­fall ereig­ne­te sich am 10. April 2021 gegen 18 Uhr in der Schloss­stra­ße in Vöck­la­bruck in unmit­tel­ba­rer Nähe der dor­ti­gen Brü­cke. Einer der drei Täter for­der­te von einem 20-Jäh­ri­gen aus dem Bezirk Vöck­la­bruck Bar­geld. Als das Opfer sag­te, kein Geld bei sich zu haben und auch kein Bar­geld her­zu­ge­ben, schlug ihm ein Täter mit der geball­ten Faust ins Gesicht. Der 20-Jäh­ri­ge ergriff die Flucht, wobei ihn ein Täter kurz ver­folg­te.

Mög­li­che Zeu­gen gesucht

Laut dem 20-jäh­ri­gen Opfer hiel­ten sich zum Zeit­punkt der Tat zwei ver­mut­lich männ­li­che Jugend­li­che im Alter von ca. 16 Jah­ren auf einer Park­bank unter der Brü­cke auf. Das Opfer ging kurz zuvor an den bei­den vor­bei. Einer von ihnen wird mit län­ge­ren brau­nen Haa­ren mit einer Kap­pe und grü­nem Pull­over beschrie­ben.

Die­se zwei mög­li­chen Zeu­gen bzw. ande­re Per­so­nen, die den Vor­fall beob­ach­tet haben und sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen, wer­den ersucht sich bei der Poli­zei Vöck­la­bruck unter der Tel.Nr. 059133/4160 zu mel­den. Mög­li­che Hin­wei­se und Anga­ben wer­den natür­lich ver­trau­lich behan­delt.

Quel­le: LPD OÖ