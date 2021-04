Zehn neue Feuerwehrmänner für den Einsatzdienst

Die Feu­er­wehr Bad Goi­sern hat die Covid-Zeit der letz­ten 15 Mona­te genutzt, um den Nach­wuchs abzu­si­chern. 10 jun­ge Feu­er­wehr­ka­me­ra­den konn­ten die Aus­bil­dung für den Ein­satz­dienst abschlie­ßen.

Um jene Tätig­kei­ten, die ein Feu­er­wehr­mit­glied benö­tigt, um einen Feu­er­wehr­ein­satz oder deren auf­ge­tra­ge­ne Tätig­keit mit dem größ­ten Maß an Sicher­heit und Selbst­schutz meis­tern zu kön­nen, braucht es vie­ler­lei Kom­pe­ten­zen. In einem auf­wen­di­gen Aus­bil­dungs­pro­gramm in der Feu­er­wehr und dem abschlie­ßen­den Grund­lehr­gang konn­te nun die Pri­mär-Aus­bil­dungs­stu­fe in der Feu­er­wehr mit aus­ge­zeich­ne­ten Erfol­gen abge­schlos­sen wer­den. „Es ist eine beson­de­re Freu­de, wenn der Nach­wuchs gut aus­ge­bil­det ist und die neu erwor­be­nen Kom­pe­ten­zen mit Wis­sen und Kön­nen ange­wandt wer­den“, zeigt sich der Kom­man­dant erfreut.

Die neu­en Ein­satz­kräf­te ste­hen nun für Brand­ein­sät­ze oder Tech­ni­sche Ein­sät­ze für Bad Goi­sern und die Goi­se­rer Bevöl­ke­rung zur Ver­fü­gung. Die Aus­bil­dungs­stu­fe legt auch den Grund­stein für alle wei­te­ren Fach­aus­bil­dun­gen in der Feu­er­wehr. Der wei­te­ren Lauf­bahn inner­halb der Feu­er­wehr steht damit nichts mehr im Wege.

Die FF Bad Goi­sern gra­tu­liert den neu­en Ein­satz­kräf­ten Lukas Zep­pe­zau­er, Tho­mas Thal­ham­mer, Mar­cel Schwarz, Kili­an Schwarz, Lau­ri Schmar­an­zer, Gre­gor Pilz, David Hörha­ger, Eli­as Ell­mer, Chris­ti­an Dürn­ber­ger-May­er und Kon­stan­tin Atz­manstor­fer und wünscht einen stets erfül­len­den und unfall­frei­en Dienst bei der Feu­er­wehr Bad Goi­sern.

Fotos: FF Bad Goi­sern