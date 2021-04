Zweimal GOLD für Laakirchner Feuerwehrjugend

Bei dem am Sams­tag durch­ge­führ­ten Bewerb um das Feu­er­wehr­ju­gend-Leis­tungs­ab­zei­chen in Gold erlang­ten zwei Mit­glie­der der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr der Stadt Laa­kir­chen die­ses begehr­te Leis­tungs­ab­zei­chen in der höchs­ten Stu­fe.

Han­na Maria Win­disch­bau­er und Anton Mari­ja­no­vic konn­ten alle Fach­be­rei­che — wie Unfall­stel­le absi­chern, Saug­lei­tung auf­bau­en, Gerä­te­kun­de, Auf­bau einer Angriffs­lei­tung, Plan­spie­le, Ers­te Hil­fe, bis hin zu all­ge­mei­nem Feu­er­wis­sen — erfolg­reich absol­vie­ren.

Die Kame­ra­den der Feu­er­wehr gra­tu­lie­ren sehr herz­lich zu die­ser außer­or­dent­li­chen Leis­tung!

Foto: Feu­er­wehr Laa­kir­chen