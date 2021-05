A Packerl Suppn“ für den guten Zweck

Die Regio­nal­Ca­ri­tas und die young­Ca­ri­tas ver­kau­fen am Wochen­markt am Mitt­woch, 19. Mai, in Vöck­la­bruck Sup­pen­ge­mü­se für den guten Zweck. Der Erlös wird für den Ankauf von Lebens­mit­tel­gut­schei­nen ver­wen­det, die in der Cari­tas-Sozi­al­be­ra­tungs­stel­le Vöck­la­bruck an Men­schen in Not aus­ge­ge­ben wer­den.

Das gespen­de­te fri­sche Gemü­se aus der Regi­on wird von eini­gen Action­poo­le­rIn­nen, den jun­gen Frei­wil­li­gen von der young­Ca­ri­tas, aus dem Raum Vöck­la­bruck geputzt, geschnit­ten und in umwelt­freund­li­che Papier­tü­ten abge­packt. „Die Gemü­se­pa­ckerln eig­nen sich opti­mal für eine Sup­pe oder natür­lich auch ande­re Gemü­se­ge­rich­te“, erklärt Pro­jekt­in­itia­to­rin Eli­sa­beth Kien­ber­ger, Mit­ar­bei­te­rin der Regio­nal­Ca­ri­tas in Vöck­la­bruck. Die Ein­nah­men aus dem Ver­kauf am Wochen­markt kom­men der Hil­fe für Men­schen in Not aus dem Bezirk Vöck­la­bruck in der Cari­tas-Sozi­al­be­ra­tungs­stel­le zu Gute. Sie erhal­ten Über­brü­ckungs­hil­fe in Form von Lebens­mit­tel­gut­schei­nen oder auch Zuschüs­sen zu Heizungs‑, Strom- oder Miet­rech­nun­gen.

Ob jemand Anspruch auf die Cari­tas-Hil­fe hat, wird im Vor­feld geprüft. Außer­dem suchen die Cari­tas-Mit­ar­bei­te­rIn­nen gemein­sam mit den Betrof­fe­nen einen lang­fris­ti­gen Weg aus der Kri­se und unter­stüt­zen, sozi­al­recht­li­che Ansprü­che gel­tend zu machen.

„Die­se Not­hil­fe der Cari­tas für die Men­schen ist nur durch Spen­den mög­lich. Der Bedarf an Unter­stüt­zung ist groß: Seit Aus­bruch der Coro­na-Pan­de­mie und der damit ver­bun­de­nen stei­gen­den Arbeits­lo­sig­keit sind mehr Unter­stüt­zungs­an­su­chen bei den Cari­tas-Sozi­al­be­ra­tungs­stel­len in Ober­ös­ter­reich ein­ge­gan­gen“, sagt Chris­ti­ne Schön vom Cari­tas-Lern­ca­fé, die ihre Kol­le­gin bei der Akti­on unter­stützt.

