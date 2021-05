Ammoniakaustritt: Gefährlicher Brand in Altmünster

Einen gefähr­li­chen Brand­ein­satz in einer Wohn­an­la­ge muss­ten die Ein­satz­kräf­te von sechs Feu­er­weh­ren in der Nacht auf Mon­tag in Alt­müns­ter bewäl­ti­gen.

Die Ein­satz­kräf­te wur­den anfangs zu einem Brand­mel­de­alarm in einer Wohn­haus­an­la­ge alar­miert. Es stell­te sich dann rasch her­aus, dass es sich tat­säch­lich um einen Brand im Tief­ga­ra­gen- bezie­hungs­wei­se Kel­ler­ge­schoß der Wohn­haus­an­la­ge han­del­te.

Der Brand im Bereich der Wär­me­pum­pe war zwar rasch soweit unter Kon­trol­le, dass für die Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner der weit­läu­fi­gen Wohn­an­la­ge kei­ne Gefahr bestand. Aller­dings zeig­te sich, dass ein vor­erst unbe­kann­tes Kühl­mit­tel aus­tritt. Erst nach dem Bei­zie­hen eines Tech­ni­kers konn­te geklärt wer­den, dass es sich bei dem Käl­te­mit­tel um Ammo­ni­ak han­del­te.

Dass in ers­ter Linie die ein­ge­setz­ten Ein­satz­kräf­te dadurch einer unmit­tel­ba­ren Gefahr aus­ge­setzt waren, wur­de erst mit fort­schrei­ten­dem Ein­satz­ab­lauf bewusst. Zusätz­lich wur­de noch das Gefähr­li­che-Stof­fe-Fahr­zeug der Feu­er­wehr samt spe­zi­ell geschul­ter Ein­satz­kräf­te mit Mess­ge­rä­ten an den Ein­satz­ort beor­dert. Vor­erst war auch nicht klar, ob das Käl­te­mit­tel beim Brand bereits abge­brannt ist, danach aus­ge­tre­ten ist oder vor­erst wei­ter­hin aus­tritt.

Die­se Mes­sun­gen erga­ben dann glück­li­cher­wei­se kei­ne unmit­tel­ba­re Gefähr­dung mehr. Die ins­ge­samt acht an die Tief­ga­ra­ge bezie­hungs­wei­se an den Brand­be­reich ange­schlos­se­nen Stie­gen­häu­ser wur­den zusätz­lich mehr­fach auf eine even­tu­el­le Ver­rau­chung kon­trol­liert. Das kon­ta­mi­nier­te Lösch­was­ser muss­te abge­saugt und einer fach­ge­rech­ten Ent­sor­gung zuge­führt wer­den. Eine Per­son wur­de vom Ret­tungs­dienst mit Ver­dacht auf eine Rauch­gas­ver­gif­tung zur Kon­trol­le ins Kli­ni­kum ein­ge­lie­fert.

Info & Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lau­ber