Betrunkener attackierte Sicherheitsmann mit Glasflasche

In einem Ein­kaufs­zen­trum in Vöck­la­bruck soll ein Betrun­ke­ner ver­gan­ge­nen Frei­tag mit einer Glas­fla­sche um sich gewor­fen haben. Dabei wur­de ein Sicher­heits­be­diens­te­ter am Arm ver­letzt.

Am 7. Mai 2021 ging gegen 17:40 Uhr bei der Poli­zei ein Anruf ein, dass eine betrun­ke­ne und aggres­si­ve Per­son, in einem Ein­kaufs­zen­trum in Vöck­la­bruck mit Glas­fla­schen um sich wer­fen soll.

Ein 58-jäh­ri­ger Sicher­heits­be­diens­te­ter hat­te eine blu­ten­de Wun­de am Arm. Alle Zeu­gen und auch der 58-Jäh­ri­ge gaben an, dass der Ver­däch­ti­ge, ein eben­falls 58-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck, mehr­fach mit der Faust und einer Glas­fla­sche auf den Sicher­heits­be­diens­te­ten ein­ge­schla­gen habe.

Glas­fla­sche Rich­tung Kopf gewor­fen

Der Mann soll dabei die Glas­fla­sche zwei­mal aus nächs­ter Distanz gezielt in Rich­tung des Kop­fes des Sicher­heits­be­diens­te­ten gewor­fen und die­sen nur sehr knapp ver­fehlt haben. Nur durch viel Glück und dank der schnel­len Reak­ti­on des Man­nes kam es zu kei­ner schwe­ren Ver­let­zung, so die Poli­zei.

Nach Fla­schen­at­ta­cke fest­ge­nom­men

Die Poli­zis­ten nah­men den Ver­däch­ti­gen fest und brach­ten ihn auf die Poli­zei­in­spek­ti­on Vöck­la­bruck. Wäh­rend der gesam­ten Amts­hand­lung zeig­te der Ver­däch­ti­ge ein äußerst aggres­si­ves, aus­fäl­li­ges und belei­di­gen­des Ver­hal­ten allen Anwe­sen­den gegen­über.

Des Wei­te­ren beschä­dig­te er die Ver­stän­di­gungs­ein­rich­tung des Ver­wah­rungs­rau­mes der Poli­zei­in­spek­ti­on. Auf­grund einer Anord­nung der Staats­an­walt Wels wur­de der 58-Jäh­ri­ge in die Jus­tiz­an­stalt Wels ein­ge­lie­fert, berich­tet die Poli­zei.

Quel­le: LPD OÖ