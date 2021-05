Brillensammelaktion der LIONS in Bad Ischl wieder angelaufen

Nach einer klei­nen schöp­fe­ri­schen Pau­se bekommt eine bewähr­te, erfolg­rei­che inter­na­tio­na­le LIONS-Akti­on – mit dem aktu­el­len Prä­si­den­ten Mag. Fred­dy Rei­ma­ir – wie­der fri­schen Wind und Schwung.

Für die­se Sam­mel­ak­ti­on steht mit dem lang­jäh­ri­gen Part­ner „Optik Fel­le­rer in der Pfarr­gas­se 1“ dem LIONS Club Bad Ischl wei­ter­hin ein ver­läss­li­cher, freund­li­cher und kom­pe­ten­ter Part­ner zur Ver­fü­gung. Ihre alten noch gebrauchs­fä­hi­gen Bril­len – egal ob Son­nen- oder opti­sche Bril­le – kön­nen Sie ein­fach und unkom­pli­ziert in das Opti­ker-Fach­ge­schäft brin­gen und dort in der bereit­ge­stell­ten LIONS Sam­mel­box abge­ben.

Die gesam­mel­ten Bril­len erfah­ren in der Berufs­schu­le der Opti­ker in Hall in Tirol, eine Rund­erneue­rung, um anschlie­ßend im west­afri­ka­ni­schen Bur­ki­na Faso vie­len Men­schen wie­der zu einem optisch bes­se­ren und schö­ne­ren Leben zu ver­hel­fen. Schon 250 000 Stück waren es seit 2015 die damit sinn­voll und nach­hal­tig — unzäh­li­gen Men­schen — neue Seh­kraft, sowie Per­spek­ti­ven gebracht haben.

Auch die ange­hen­den Opti­ker in der Berufs­schu­le Hall in Tirol per­fek­tio­nie­ren hie­mit Ihre Fähig­kei­ten, womit dies Akti­on eine dop­pelt wert­hal­ti­ge sowie umwelt­freund­li­che Funk­ti­on erfüllt! Über jede abge­ge­be­ne Bril­le freut sich der LIONS Club Bad Ischl und bedankt sich bei Optik Fel­le­rer für die freund­li­che Koope­ra­ti­on die­ser LIONS-Akti­on.

Foto: pri­vat