Das Jahr 2020 der Feuerwache Reiterndorf

Jah­res­rück­blick mit Hap­py End

Im Jahr 2021 hät­te die 130. Jah­res­voll­ver­samm­lung der Feu­er­wa­che Rei­tern­dorf statt­ge­fun­den, wären nicht die wei­ter andau­ern­den Beschrän­kun­gen der Coro­na-Pan­de­mie. Aus die­sem Grund fin­det der Rück­blick auf das ver­gan­ge­ne Ein­satz­jahr rein in schrift­li­cher Form statt.

Auch wenn es durch die Coro­na-Beschrän­kun­gen ruhi­ger im Zeug­haus der FW Rei­tern­dorf wur­de, zeigt die Ein­satz-Sta­tis­tik dass das Feu­er­wehr­we­sen nicht still­ste­hen kann und darf: die Kame­ra­den der FW Rei­tern­dorf wur­den zu 31 Ein­sät­zen geru­fen, wel­che sich in 6 Brand­ein­sät­ze und 25 tech­ni­sche Ein­sät­ze glie­dern. Mehr­mals wur­de etwa zu Sturm­schä­den aus­ge­rückt und auch 5 Ein­sät­ze zur Unter­stüt­zung bei COVID PCR-Test­stra­ßen in Bad Ischl bzw. Gmun­den waren dar­un­ter. In Sum­me ergibt sich somit eine rei­ne Ein­satz­zeit von 214 Stun­den für das Jahr 2020.

Auch die Aus­bil­dun­gen müs­sen unbe­dingt fort­ge­führt wer­den

Soweit es die Beschrän­kun­gen erlaub­ten wur­den Aus­bil­dun­gen und Übun­gen durch­ge­führt – nur so ist es mög­lich, dass im Ernst­fall jeder Hand­griff sitzt. Drei jun­ge Kame­ra­den konn­ten die Grund­aus­bil­dung in der Feu­er­wehr abschlie­ßen wovon einer eben­falls die Maschi­nis­ten-Grund­aus­bil­dung im Pflicht­be­reich besuch­te. Der größ­te Teil der geleis­te­ten Stun­den ent­fällt, nach wie vor, auf die Orga­ni­sa­ti­on: die häu­fig wech­seln­den Coro­na-Beschrän­kun­gen tra­gen dazu bei, dass der Ver­wal­tungs-Auf­wand nicht sinkt und auch die Umstel­lung auf den Digi­tal-Funk hat eini­ges an Zeit in Anspruch genom­men. 1.371 Stun­den wur­den im abge­lau­fe­nen Jahr somit für orga­ni­sa­to­ri­sche Tätig­kei­ten auf­ge­wen­det. Für vie­le der Kame­ra­den ist die aktu­el­le Situa­ti­on pri­vat eben­falls nicht ein­fach, nichts­des­to­trotz wur­den in Sum­me knapp 2500 Stun­den unent­gelt­lich für die All­ge­mein­heit geleis­tet.

Die Feu­er­wehr­ju­gend

Die Jugend­grup­pe besteht der­zeit aus vier Mit­glie­dern. Durch die lau­fen­den Beschrän­kun­gen war die Aus­bil­dung der Feu­er­wehr­ju­gend im ver­gan­ge­nen Jahr nur ein­ge­schränkt mög­lich – 279 Stun­den wur­den dafür auf­ge­bracht. Aller­dings mach­te sich die Jugend­ar­beit der letz­ten Jah­re bezahlt und so konn­ten erfreu­li­cher­wei­se zwei Kame­ra­den in den Aktiv­stand über­stellt wer­den. Außer­dem nah­men zwei Mit­glie­der der Jugend­grup­pe erfolg­reich am Wis­sens­test teil: Micha­el Putz (Bron­ze), Roi­ther Mar­vin (Gold).

Kas­sen­be­richt – Inves­ti­tio­nen sind auch in Zei­ten von Coro­na not­wen­dig

Der Kas­sen­be­richt für das Jahr 2020 wur­de von 3 Revi­so­ren geprüft (2 FW Rei­tern­dorf / 1 HFW Bad Ischl) und für in Ord­nung befun­den.

Zu den wich­tigs­ten Inves­ti­tio­nen im letz­ten Jahr zähl­ten unter ande­rem die Erneue­rung von Atem­schutz-Mas­ken sowie der Aus­tausch der alt­ge­dien­ten Ein­satz­hel­me. Vor dem Ankauf der neu­en Hel­me fan­den aus­führ­li­che Ver­glei­che und Anpro­ben der in Fra­ge kom­men­den Model­le statt – dabei zeig­te sich auch der tech­ni­sche Fort­schritt, der auf die­sem Gebiet statt­ge­fun­den hat. An die­ser Stel­le ein beson­de­rer Dank der Bevöl­ke­rung, für die Unter­stüt­zung bei der in Brief­form durch­ge­führ­ten Haus­samm­lung – wäh­rend kei­ne Ver­an­stal­tun­gen mög­lich sind, stel­len Spen­den die ein­zi­ge Ein­nah­me­quel­le dar und sind uner­läss­lich für den Erhalt des frei­wil­li­gen Feu­er­wehr­we­sens in sei­ner der­zei­ti­gen Form.

Beför­de­run­gen

Die dies­jäh­ri­gen Beför­de­run­gen kön­nen lei­der nicht im gewohn­ten, wür­de­vol­len Rah­men einer Voll­ver­samm­lung statt­fin­den. Daher an die­ser Stel­le eine kur­ze Auf­stel­lung der zu Beför­dern­den: Dorn Mar­co zum FM, Grab­ner Simon zum FM, Kog­ler Phil­ipp zum FM, Kraft Chris­ti­an zum BM, Schnitz­ler Lena zum OFM

Zum Abschluss eine posi­ti­ve Erin­ne­rung

Nach einem schwie­ri­gen Jahr 2020 blickt man abschlie­ßend auf das erfreu­li­che Ereig­nis zurück, als Kame­rad und Kom­man­dant-Stell­ver­tre­ter HBM Peter Loidl mit sei­ner Iris den Bund der Ehe ein­ging. Eine Abord­nung der FW Rei­tern­dorf ließ es sich nicht neh­men, dem Braut­paar an die­sem beson­de­ren Tag die Ehre zu erwei­sen. Die Feu­er­wa­che Rei­tern­dorf wünscht den bei­den alles Gute für die gemein­sa­me Zukunft!

Foto: Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Bad Ischl Haupt­feu­er­wa­che / Feu­er­wa­che Rei­tern­dorf