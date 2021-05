Digitalfunk ist im Bezirk Vöcklabruck bei den Feuerwehren angekommen

Am ers­ten Mai 2021 wur­de das ana­lo­ge Funk­sys­tem der 115 Feu­er­weh­ren im Bezirk Vöck­la­bruck offi­zi­ell auf den Digi­tal­funk umge­stellt. Dazu muss­ten bei den 115 Feu­er­weh­ren des Bezir­kes Vöck­la­bruck, 287 Funk­ge­rä­te in den Fahr­zeu­gen, 116 Flo­ri­an­sta­tio­nen, sowie 1020 trag­ba­re Funk­ge­rä­te aus­ge­tauscht wer­den.

Vom 23. bis 25. März wur­den von Mit­ar­bei­tern des Lan­des­feu­er­wehr­kom­man­dos Ober­ös­ter­reich an 3 Stand­or­ten im Bezirk ins­ge­samt 6709 Arti­kel (Funk­ge­rä­te und Zube­hör) an die Feu­er­weh­ren aus­ge­ge­ben. Die Feu­er­weh­ren erhiel­ten Anfang Febru­ar jeweils 3 digi­ta­le Hand­funk­ge­rä­te, damit in klei­nen Grup­pen Schu­lun­gen durch­ge­führt wer­den konn­ten. Der gro­ße Vor­teil des Digi­tal­funks ist, dass die Feu­er­weh­ren mit allen Ein­satz­or­ga­ni­sa­tio­nen, auch über die Lan­des­gren­zen hin­aus mit­ein­an­der kom­mu­ni­zie­ren kön­nen.

Foto: T. Eschlböck