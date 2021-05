Doppelmord: Täter am Wolfgangsee festgenommen

In Wals-Sie­zen­heim (Flach­gau) sind laut Poli­zei am Mitt­woch zwei Frau­en erschos­sen wor­den. Der mut­maß­li­che Täter wur­de nach einer Fahn­dung in Aber­see am Wolf­gang­see fest­ge­nom­men.

Am spä­ten Abend des 5. Mai 2021 soll ein 51-jäh­ri­ger Salz­bur­ger die Wohn­adres­se sei­ner 50-jäh­ri­gen ehe­ma­li­gen Lebens­ge­fähr­tin in Wals-Sie­zen­heim auf­ge­sucht und die Frau, sowie ihre eben­falls anwe­sen­de 76-jäh­ri­ge Mut­ter, erschos­sen haben.

Zeu­ge alar­mier­te die Poli­zei

Die Tat und sei­ne Flucht aus dem Wohn­ob­jekt wur­de von einem Zeu­gen gehört bzw. beob­ach­tet, der über Not­ruf die Poli­zei ver­stän­dig­te. Eine sofort ein­ge­lei­te­te Alarm­fahn­dung in Salz­burg und Bay­ern ver­lief vor­erst ergeb­nis­los.

Der Beschul­dig­te nahm in wei­te­rer Fol­ge tele­fo­ni­schen Kon­takt mit einer Bekann­ten auf, gestand die­ser in einer Sprach­nach­richt die Tat und kün­dig­te sei­nen Sui­zid an.

Täter woll­te sich das Leben neh­men

Kur­ze Zeit spä­ter kon­tak­tier­te er den Poli­zei-Not­ruf, wobei er angab, mit zwei Faust­feu­er­waf­fen bewaff­net zu sein und sich das Leben neh­men zu wol­len.

Es folg­ten Fahn­dungs­maß­nah­men sowie ein kon­trol­lier­tes und koor­di­nier­tes tak­ti­sches Vor­ge­hen von Poli­zei­strei­fen aus den Bun­des­län­dern Salz­burg, Ober­ös­ter­reich und dem benach­bar­ten Bay­ern. Zudem waren das Ein­satz­kom­man­do Cobra, ein Poli­zei­hub­schrau­ber mit Wär­me­bild­ka­me­ra und die Ver­hand­lungs­grup­pe Salz­burg im Ein­satz.

Täter stell­te sich der Poli­zei

Gegen 04.30 Uhr stell­te sich der 51-Jäh­ri­ge, auf­grund des unmit­tel­ba­ren Fahn­dungs­dru­ckes, im Bereich Aber­see am Wolf­gang­see wider­stands­los den Spe­zi­al­kräf­ten des Ein­satz­kom­man­dos Cobra und wur­de in das Poli­zei­an­hal­te­zen­trum Salz­burg gebracht.

Die bei­den gela­de­nen Faust­feu­er­waf­fen, wel­che er legal besaß, wur­den sicher­ge­stellt. Das Lan­des­kri­mi­nal­amt Salz­burg über­nahm die Tat­or­tar­beit und alle wei­te­ren Ermitt­lungs­maß­nah­men. Die Ver­neh­mun­gen, Ermitt­lun­gen zum genau­en Tat­her­gang und zu Ergrün­dung des Motivs lau­fen.

Quel­le: LPD Salz­burg