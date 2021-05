Feuerwehr rettete Schwan mit gebrochenem Flügel

In Bad Ischl muss­te die Feu­er­wehr am Frei­tag zu einer Tier­ret­tung aus­rü­cken. Ein Schwan mit einem gebro­che­nen Flü­gel saß in der Traun auf einer Insel fest.

Zum zwei­ten Mal an die­sem Tag wur­den die Kame­ra­den der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Lauf­fen zu einem Ein­satz an der Traun alar­miert. Die­ses Mal han­del­te es sich um eine Tier­ret­tung auf einer Insel, direkt in der Mit­te des „Wil­den Lauffen´s“, wo sich ein Schwan ver­mut­lich den Flü­gel gebro­chen hat­te und zu ver­en­den droh­te.

Auf­grund des hohen Was­ser­pe­gels der Traun stell­te sich die Ret­tung des Tie­res für die Ein­satz­kräf­te als beson­ders gefähr­lich dar. Um den Schwan ein­fan­gen zu kön­nen, muss­te die anwe­sen­de Tier­ärz­tin mit einem Seil gesi­chert wer­den. Letzt­end­lich konn­te das Tier aus sei­ner miss­li­chen Lage geret­tet und dem Tier­schutz­ver­ein über­ge­ben wer­den.

Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Lauf­fen war mit einem Fahr­zeug und 5 Mann im Ein­satz. Die­se wur­den von 2 Mit­glie­dern des Tier­schutz­ver­ei­nes Bad Ischl unter­stützt.

Text und Bil­der: HBM Simon Geb­hartl, FF Lauf­fen