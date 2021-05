Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold

Die Prü­fung der soge­nann­ten Feu­er­wehr-Matu­ra wie das Feu­er­wehr­leis­tungs­ab­zei­chen in Gold auch heißt, fand am 28.05.2021 in den Lehr­sä­len der Lan­des­feu­er­wehr­schu­le und am Gelän­de des Oö. Lan­des­feu­er­wehr­ver­ban­des in Linz statt. Mehr als 190 Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den aus den Oö. Feu­er­weh­ren stel­len sich, unter Wah­rung der stren­gen Coro­na-Sicher­heits­re­geln, den for­dern­den Auf­ga­ben.

Zur Gewähr­leis­tung der Sicher­heit bedarf es vie­ler Maß­nah­men: alle Betei­lig­ten wur­den auf Covid getes­tet, Mas­ken- und Abstands­re­geln sind ein­zu­hal­ten. Aus dem Bezirk Vöck­la­bruck nah­men 19 Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den teil. Bei die­ser Ein­zel­prü­fung muss­ten die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer sie­ben Dis­zi­pli­nen absol­vie­ren.

Die­se bestehen aus Aus­bil­dung in der Feu­er­wehr, Berech­nen-Ermit­teln-Ent­schei­den, Brand­schutz­plan, For­mu­lie­ren und Geben von Befeh­len, Fra­gen aus dem Feu­er­wehr­we­sen, Tak­ti­sche Auf­ga­be und For­male­x­er­zie­ren. Der zustän­di­ge Haupt­amts­wal­ter für die Aus­bil­dung im Bezirk Vöck­la­bruck Wer­ner Kron­lach­ner hat mit sei­nen Aus­bild­nern in den letz­ten Mona­ten die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer unter Ein­hal­tung der gül­ti­gen Coro­na Regeln geschult und für die­se Prü­fung per­fekt vor­be­rei­tet.

Das Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­do Vöck­la­bruck bedankt sich bei allen Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern, dass sie bereit waren die vie­len Stun­den der Vor­be­rei­tung und des Ler­nens unter den Coro­na Maß­nah­men auf sich zu neh­men.

Foto: BFK/August Thal­ham­mer