Gedenkveranstaltung „Vernichtete Vielfalt“

Unter die­sem Mot­to stan­den die Befrei­ungs­fei­ern, die das Maut­hau­sen-Komi­tee auch heu­er wie­der ver­an­stal­te­te. In Vöck­la­bruck ist es dabei seit vie­len Jah­ren Tra­di­ti­on, dass eine der höhe­ren Schu­len die Ver­an­stal­tung beim Gedenk­stein nahe der Bezirks­sport­hal­le gestal­tet. Hier befand sich zwi­schen 1941 und 1942 ein Außen­la­ger des KZ Maut­hau­sen.

Die­ses Mal waren die Don Bosco Schu­len an der Rei­he. Die 4A der BAf­EP setz­te dabei das The­ma in Form von Lesun­gen aus dem Leben zwei­er jun­ger KZ-Über­le­ben­der und dem Start bun­ter Luft­bal­lons als Sym­bol des Siegs der Viel­falt über die Gewalt und das Grau­en des Natio­nal­so­zia­lis­mus um. Sie umrahm­ten die Ver­an­stal­tung auch mit Musik und Gesang und teil­ten Blu­men aus, wel­che die Teil­neh­mer zum Gedenk­stein stel­len konn­ten. Sie tru­gen so wesent­lich zu die­ser wür­di­gen Ver­an­stal­tung 76 Jah­re nach Ende des zwei­ten Welt­kriegs bei.

Foto: Don Bosco Schu­len Vöck­la­bruck