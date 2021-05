International Moth Austrian Championships

Lan­des­ver­bands­meis­ter­schaft von OÖ, 17. — 19.05.2019 — Uni­on-Yacht-Club Atter­see

Die Segel­sai­son 2019 star­tet mit Micha­el Schön­leit­ner (UYCAs) als Öster­rei­chi­scher Meis­ter der Int. Moth Class!

Nach her­vor­ra­gen­den Bedin­gun­gen am Frei­tag mit vier Wett­fahr­ten, konn­ten am Sams­tag noch wei­te­re drei Wett­fahr­ten bei 8 – 12 Kno­ten Nord­wind gese­gelt wer­den. Am Sonn­tag konn­ten wir man­gels Win­des kei­ne Wett­fahrt mehr in die Wer­tung brin­gen. Das 22 Teil­neh­mer star­ke Feld aus sechs Natio­nen (Aus­tra­li­en, Deutsch­land, Slo­we­ni­en, Kroa­ti­en, Ungarn, Öster­reich) lie­fer­te sich einen fai­ren Schlag­ab­tausch, bei wel­chem sich der Deut­sche Tho­mas Huber sou­ve­rän mit drei ers­ten Plät­zen durch­set­zen konn­te.

Mit der Öster­rei­chi­schen Meis­ter­schaft der Moth Class eröff­net der Uni­on-Yacht-Club Atter­see die Regat­ta-Sai­son 2019. Der Lokal­ma­ta­dor Micha­el Schön­leit­ner stell­te sich der inter­na­tio­na­len Kon­kur­renz, wur­de im Gesamt-Ran­king Drit­ter und damit Öster­rei­chi­scher Meis­ter. Die Ober­ös­ter­rei­chi­sche Lan­des­ver­bands­meis­ter­schaft konn­te wegen zu weni­gen öster­rei­chi­schen Teil­neh­mern nicht aus­ge­se­gelt wer­den.

Foto: Hubert Bich­ler