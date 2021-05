Jugendliche erpressten am Bahnhof Schutzgeld

Am Bahn­hof in Att­nang-Puch­heim sol­len zwei 16-jäh­ri­ge Bur­schen einen 15-Jäh­ri­gen erpresst haben. Unter Andro­hung von Gewalt wur­de das Opfer zum Ban­ko­mat beglei­tet.

Zwei befreun­de­te 16-Jäh­ri­ge, ein Öster­rei­cher und ein Nord­ma­ze­do­ni­er, hiel­ten sich am Abend des 27. Mai 2021 in der Nähe des Bahn­ho­fes in Att­nang-Puch­heim auf. Dort sol­len sie auf einen 15-Jäh­ri­gen aus dem Bezirk Gmun­den getrof­fen sein.

Ein­ge­schüch­tert und Schutz­geld erpresst

Laut Poli­zei schüch­ter­te der Nord­ma­ze­do­ni­er den Bur­schen ein, indem er ihn schubs­te, fest­hielt und auf den Kopf dreh­te. Der ande­re for­der­te Bar­geld, damit ihn sein Freund in Ruhe las­sen wür­de. Das Opfer wur­de zu einem Ban­ko­ma­ten beglei­tet. Nach der Behe­bung soll der 16-jäh­ri­ge Öster­rei­cher den Geld­schein an sich genom­men haben. Dar­auf­hin lie­ßen sie den Schü­ler in Ruhe.

Ver­däch­ti­ger will sich Geld “geborgt” haben

Bei den Ermitt­lun­gen gegen die vor­erst unbe­kann­ten Täter kamen die Poli­zis­ten rasch auf die bei­den Beschul­dig­ten. Die­se zeig­ten sich bei einer ers­ten Befra­gung nicht gestän­dig. Der Öster­rei­cher gab jedoch zu, sich das Geld geborgt zu haben. Nach Abschluss der Ermitt­lun­gen wer­den die bei­den bei der Staats­an­walt­schaft Wels ange­zeigt.

Quel­le: LPD OÖ