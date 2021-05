Österreichische Kanu-Marathon-Meisterschaft

Am Sams­tag, 1. Mai wur­den in Wien unter stren­gen Covid-19 Maß­nah­men die Öster­rei­chi­schen Meis­ter­schaf­ten im Kanu-Mara­thon aus­ge­tra­gen. 5 Kids und 1 Erwach­se­ne gin­gen für den ATSV Len­zing an den Start.

2 Öster­rei­chi­sche Schü­ler­meis­ter­ti­tel, 2 zwei­te und 2 vier­te Plät­ze war die Bilanz unse­rer Mann­schaft. Lau­ra Eit­zin­ger sicher­te sich mit einem Start-Ziel-Sieg über­le­gen den Schü­ler­meis­ter­ti­tel über 8,4 km Stre­cke. Cezar Tomo­vici hol­te sich den Meis­ter­ti­tel in der männ­li­chen Schü­ler­klas­se eben­falls über 8,4 km Vize­meis­te­rin über die­se Distanz wur­de Dana Pfaf­fen­bich­ler

Zwei vier­te Plät­ze in die­ser Klas­se erran­gen jeweils Katha­ri­na Lei­mer und Patrick Tin­ca. In der Mas­ter­klas­se wur­de Peter Moy­sey über 12,6 km zwei­ter.

Foto: pri­vat