Österreichischer Filmpreis on tour!

Anläss­lich der bevor­ste­hen­den Ver­lei­hung des Öster­rei­chi­schen Film­prei­ses am 8. Juli rufen die Licht­spie­le Len­zing die Film­rei­he „Öster­rei­chi­scher Film­preis on tour!“ ins Leben, in deren Rah­men jeweils don­ners­tags eine Aus­wahl der nomi­nier­ten Fil­me gezeigt wird.

Den Auf­takt bil­den am Don­ners­tag, 3. Juni die Doku­men­ta­ti­on DIE DOHNAL von Sabi­ne Der­flin­ger um 15:45 Uhr und ein Kurz­film­abend mit den drei nomi­nier­ten Fil­men und dem Preis­trä­ger des Jah­res 2020. Wei­ter geht es dann am Don­ners­tag, 10. Juni um 19:45 Uhr mit dem Dra­ma EIN BISS­CHEN BLEI­BEN WIR NOCH.

Das voll­stän­di­ge Pro­gramm mit den genau­en Beginn­zei­ten fin­det man auf unse­rer Web­site: www.lichtspiele.com

Foto: pri­vat