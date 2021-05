Starboot–Pfingstregatta und Max Kastinger Memorial

Am Pfingst­wo­chen­en­de fand der Sai­son­auf­takt des hei­mi­schen Segel­sports in der ehe­mals olym­pi­schen Boots­klas­se Star statt. Bei der tra­di­tio­nel­len Pfingst­re­gat­ta tra­fen sich im Uni­on-Yacht-Club Atter­see 14 Mann­schaf­ten um sich in sie­ben Wett­fahr­ten den Wan­der­preis „Max Kas­tin­ger Memo­ri­al“ aus­zu­se­geln.

An den drei Wett­fahrt­ta­gen herrsch­ten unter­schied­li­che Wind­be­din­gun­gen: Waren es die ers­ten bei­den Tage süd­li­che Win­de mit 7 bis 15 Kno­ten, so gab es heu­te Mon­tag deut­lich leich­te­ren Nord- und Nord­ost-Wind. Die Win­de waren alle nicht typisch, so war tak­ti­sche Fle­xi­bi­li­tät gefragt.

Die größ­te Erfah­rung bewies dabei das Team Ste­fan Schu­rich (SSVS) / Micha­el Fischer (UYCAs). Schu­rich, der Öster­reich bei den olym­pi­schen Spie­len 1992 in Bar­ce­lo­na ver­tre­ten hat, sowie Jugend­welt­meis­ter und Vize­welt­meis­ter im Fly­ing Dut­ch­man war: „Das Segeln am Atter­see an die­sem Wochen­en­de war schwie­rig, aber wir hat­ten eine gute Team­ar­beit und den Wind etwas bes­ser gele­sen als die Kon­kur­renz.“ Mit allen gewer­te­ten Wett­fahr­ten in den Top fünf war Schu­rich der Kon­stan­tes­te und gewann mit fünf Punk­ten Vor­sprung auf sei­ne Ver­fol­ger.

Auf Platz zwei lan­de­ten Flo­ri­an und Micha­el Felz­mann (SCK). Flo­ri­an, der noch zu den U30-Seg­lern der Star-Flot­te zählt, gewann damit auch den Jugend­preis. Damit emp­fiehlt er sich für die Anfang Okto­ber im UYCAs statt­fin­den­de Star-U30-Euro­pa­meis­ter­schaft.

Lan­ge zwei­ter, aber am Ende des Tages doch nur drit­ter, war die Mann­schaft Wolf­gang Köchert (UYCT) / Niko­laus Leh­ner (SCA). Ihnen lag die heu­ti­ge ers­te Wett­fahrt nicht und sie setz­ten nach dem 9 Platz in der sechs­ten Wett­fahrt beim Start der Abschluss­wett­fahrt alles auf eine Kar­te, was zu einem Früh­start führ­te. Damit ver­lo­ren sie zu vie­le Punk­te…

Foto: UYCAs, Ire­ne Schan­da bzw. UYCAs, Ines Wie­der­mann