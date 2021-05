Teil der Kulturhauptstadt 2024 zu sein ist eine große Chance

Gro­ßes Inter­es­se herrsch­te beim Besuch des Teams der Kul­tur­haupt­stadt Bad Ischl – Salz­kam­mer­gut 2024 GmbH am Frei­tag, dem 7. Mai 2021 in Laa­kir­chen. „Als eine von 23 Gemein­den freu­en wir uns, Teil der Kul­tur­haupt­stadt-Regi­on zu sein. Dies birgt gro­ße Chan­cen für unse­re Stadt und die Bevöl­ke­rung. Wie man heu­te sieht, infor­mie­ren sich vie­le Laa­kirch­ne­rin­nen und Laa­kirch­nern über das Pro­jekt und sind bereit, sich ein­zu­brin­gen“, so Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger.

Auch die Kul­tur­stadt­rä­tin Regi­na Hirsch­mann ist über­zeugt, mit der Teil­nah­me an der Kul­tur­haupt­stadt 2024 einen wich­ti­gen Schritt gesetzt zu haben: „Es ist eine Rie­sen­mög­lich­keit, sich in der Regi­on zu ver­net­zen und über den Tel­ler­rand zu bli­cken. Gemein­sam kön­nen wir viel errei­chen und ich bin über­zeugt, dass groß­ar­ti­ge Pro­jek­te ent­ste­hen.“ Gegen­sei­ti­ges Ver­ständ­nis zu för­dern, ver­schie­de­ne Lebens­rea­li­tä­ten sicht­bar zu machen und nach­hal­ti­ge Impul­se zur Regio­nal­ent­wick­lung zu set­zen sind die Zie­le der Kul­tur­haupt­stadt Euro­pas. „Den Bogen vom inne­ren Salz­kam­mer­gut bis zu den Vor­al­pen­ge­mein­den zu span­nen, birgt eine ein­ma­li­ge Gele­gen­heit.

Was­ser und Salz, die zwei Kern­ele­men­te des Kul­tur­haupt­stadt-Kon­zep­tes, ver­bin­den uns seit Jahr­hun­der­ten. Jetzt kann die­se Ver­bin­dung sicht­bar wer­den. Teil der Kul­tur­haupt­stadt zu sein heißt aber kei­nes­wegs nur span­nen­de Kul­tur­pro­jek­te zu schaf­fen. Auch nach­hal­ti­ge Stra­te­gien für Mobi­li­tät sol­len ent­wi­ckelt und The­men wie der Tou­ris­mus in der gan­zen Regi­on beleuch­tet wer­den“, so Kul­tur­amts­lei­ter Georg Bren­da. Auch Ehren­bür­ger und Bür­ger­meis­ter außer Dienst OStR Mag. Anton Holz­leith­ner sieht die Teil­nah­me sehr posi­tiv: „2024 Kul­tur­haupt­stadt Euro­pas sein zu dür­fen, ist für Bad Ischl und das Salz­kam­mer­gut eine ein­ma­li­ge Chan­ce und ein wert­vol­ler Impuls. Es kann dabei nicht nur die ori­gi­nel­le, tra­di­tio­nel­le Kul­tur euro­pa­weit prä­sen­tiert wer­den, son­dern vor allem auch ihre moder­ne, zeit­ge­mä­ße Wei­ter­ent­wick­lung mit ihren viel­fäl­ti­gen Initia­ti­ven und krea­ti­ven Pro­jek­ten. Die Auf­merk­sam­keit Euro­pas bringt gewiss einen nach­hal­ti­gen Image­ge­winn.“

All jene, die sich noch mit Pro­jek­ten ein­brin­gen möch­ten, kön­nen die­se bis 30. Sep­tem­ber direkt beim Pro­gramm­team der Kul­tur­haupt­stadt 2024 ein­rei­chen. Den Kri­te­ri­en­ka­ta­log dazu, Ein­reich­for­mu­lar und alle wei­te­ren Infor­ma­tio­nen fin­det man unter www.laakirchen.at oder www.dieoriginale.at oder www.salzkammergut-2024.at.

Foto: pri­vat