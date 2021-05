Totes Ehepaar auf Parkplatz in Vöcklabruck gefunden

In Vöck­la­bruck sind Diens­tag­früh zwei Lei­chen auf dem Fried­hof­park­platz gefun­den wor­den. Bei den Toten soll es sich um einen 78-jäh­ri­gen Mann und eine 79-jäh­ri­ge Frau han­deln.

UPDATE: Die Obduk­ti­on wur­de im Auf­trag der Staats­an­walt­schaft Wels am Nach­mit­tag des 11. Mai 2021 durch­ge­führt. Das Ergeb­nis hat die anfäng­li­che Ver­dachts­la­ge bestä­tigt. Dem­nach hat der 78-Jäh­ri­ge Mann zunächst sei­ne Gat­tin erschos­sen und dann Sui­zid ver­übt. Nach den Ermitt­lungs­er­geb­nis­sen ist daher von einem erwei­ter­ten Sui­zid aus­zu­ge­hen.

Am 11. Mai 2021 gegen 8 Uhr wur­den in Vöck­la­bruck am Park­platz des ört­li­chen Fried­hofs die Lei­chen eines älte­ren Man­nes und einer älte­ren Frau auf­ge­fun­den. Am Tat­ort konn­te eine Faust­feu­er­waf­fe sicher­ge­stellt wer­den. Der Tat­ab­lauf und ein mög­li­ches Motiv sind der­zeit Gegen­stand der Ermitt­lun­gen.

Von der Staats­an­walt­schaft Wels wur­den die Obduk­tio­nen bei­der Lei­chen ange­ord­net und die­se wer­den heu­te am spä­ten Nach­mit­tag durch­ge­führt wer­den. Die Iden­ti­fi­zie­rung der bei­den Lei­chen wird im Zuge der Obduk­tio­nen erfol­gen, berich­tet die Poli­zei. (Quel­le: LPD OÖ)