Ungebetene Gäste auf Party

Am 8. Mai 2021, kurz nach Mit­ter­nacht, wur­de die Strei­fe Mond­see 1 zu einem Fir­men­ge­bäu­de beor­dert, da dort ca. 20 Per­so­nen ver­su­chen wür­den in das Objekt ein­zu­drin­gen.

Vor Ort konn­ten ein 17-Jäh­ri­ger und noch wei­te­re acht Jugend­li­che ange­trof­fen wer­den. Laut Anga­ben des 17-Jäh­ri­gen hät­te die­ser eine Par­ty mit sei­nen Freun­den in dem zur Ver­fü­gung gestell­ten Objekt gefei­ert und gegen Mit­ter­nacht sei­en plötz­lich eini­ge Pkw vor dem Objekt vor­ge­fah­ren und dar­auf­hin hät­ten 20 – 40 Per­so­nen ver­sucht in das Objekt zu gelan­gen. Da die Ein­gangs­tür ver­sperrt war, hät­ten die “Angrei­fer” eine Sei­ten­schei­be am Gebäu­de ein­ge­schla­gen und hät­ten über das ein­ge­schla­ge­ne Fens­ter das Objekt gestürmt.

Was im Anschluss genau pas­siert muss erst im Zuge der Ein­ver­nah­men geklärt wer­den. Laut ers­ten Aus­sa­gen der Jugend­li­chen vor Ort dürf­te es jeden­falls zu kei­nen kör­per­li­chen Atta­cken gekom­men sein und dürf­ten die “Angrei­fer” den Jugend­li­chen ledig­lich Angst gemacht haben.

Auf die Fra­ge des Grun­des mein­ten die Jugend­li­chen, dass die “Angrei­fer” mög­li­cher­wei­se über Social Media auf die Par­ty auf­merk­sam gewor­den sein könn­ten. Wei­te­re Erhe­bun­gen und Anzei­gen fol­gen.

Quel­le: LPD OÖ