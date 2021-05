Verkehrsunfall in Bad Ischl

Am Mitt­woch den, 05. Mai 2021, 12:50 Uhr wur­de die Feu­er­wa­che Rei­tern­dorf zu Auf­räum­ar­bei­ten zu einem Ver­kehrs­un­fall im Jod­ler­weg alar­miert. Nach­dem ein PKW am Fahr­bahn­rand mit einem Gar­ten­zaun kol­li­diert war, droh­te Öl in den nahe­ge­le­ge­nen Kanal zu lau­fen. Mit­tels Ölbin­de­mit­tel konn­ten die Kame­ra­den der Feu­er­wa­che Rei­tern­dorf die aus­ge­tre­te­nen Betriebs­mit­tel aller­dings noch recht­zei­tig bin­den. Anschlie­ßend wur­de das Unfall­fahr­zeug wur­de von einem Abschlepp­un­ter­neh­men abtrans­por­tiert.

Ein­satz­en­de: 13:52 Uhr

Neben der FW Rei­tern­dorf waren das Rote Kreuz Bad Ischl sowie die Poli­zei­in­spek­ti­on Bad Ischl vor Ort.

Foto: Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Bad Ischl, Feu­er­wa­che Rei­tern­dorf