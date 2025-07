Der gro­ße Floh­markt in der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Bad Ischl in Pfandl war wie­der ein vol­ler Erfolg: Es wur­de ein Erlös von über 4.000 Euro für die Teil­nah­me der Men­schen mit intel­lek­tu­el­ler Beein­träch­ti­gung bei den Spe­cial Olym­pics 2026 in Wien erzielt. Die­se groß­ar­ti­ge Sum­me bringt die Athlet:innen ein Stück näher an das sport­li­che Groß­ereig­nis. Die Lebens­hil­fe-Werk­stät­te freut sich wei­ter­hin über eine finan­zi­el­le Unter­stüt­zung für die­ses Projekt.

„Auf­grund der groß­ar­ti­gen Zusam­men­ar­beit von Beschäf­tig­ten und Mitarbeiter:innen der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te sowie vie­len Ehren­amt­li­chen war unser Floh­markt wie­der sehr erfolg­reich“, bedan­ken sich Lebens­hil­fe-Werk­stät­ten­lei­te­rin Mag.a (FH) Regi­na Nuß­bau­mer und Arbeits­grup­pen­ob­mann Fer­di­nand Pfarr­ho­fer. Dank zahl­rei­cher Sach­spen­den konn­te ein viel­fäl­ti­ges Sor­ti­ment zum Ver­kauf ange­bo­ten wer­den. Vie­le Besucher:innen nutz­ten die Gele­gen­heit, in ent­spann­ter Atmo­sphä­re zu stö­bern und gut erhal­te­ne Gegen­stän­de zu güns­ti­gen Prei­sen zu erwer­ben. Die Werk­stät­te der Lebens­hil­fe OÖ in Bad Ischl war ein­mal mehr ein Ort der Begeg­nung und des Miteinanders.

Beson­ders erfreu­lich war das Enga­ge­ment der Men­schen mit Beein­träch­ti­gung, die beim Abho­len, Sor­tie­ren und Ver­kau­fen der Waren tat­kräf­tig mit­ar­bei­te­ten. Zahl­rei­che Spender:innen brach­ten ihre Gegen­stän­de per­sön­lich vor­bei – eine schö­ne Gele­gen­heit, mit­ein­an­der ins Gespräch zu kom­men und Berüh­rungs­ängs­te abzu­bau­en. Die Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Bad Ischl freut sich immer über Besucher:innen, die den Kon­takt suchen.

Erlös für Teil­nah­me an Spe­cial Olympics

Der Erlös des Floh­markts von über 4.000 Euro wird für die Teil­nah­me von Sportler:innen der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te an den Spe­cial Olym­pics 2026 in Wien ver­wen­det. Die Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Bad Ischl freut sich auch wei­ter­hin über Unter­stüt­zung für die­ses Pro­jekt. Jede Spen­de bringt die Athlet:innen ein Stück näher an die­ses bedeu­ten­de sport­li­che Ereignis.