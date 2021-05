Weiter Miteinander für Ohlsdorf arbeiten

Chris­ti­ne Eis­ner kan­di­diert erneut als Bür­ger­meis­te­rin

“Es ist schön, dass das Ver­trau­en in mei­ne Per­son nach wie vor sehr groß ist – des­halb will ich wei­ter mit vol­lem Ein­satz für Ohls­dorf arbei­ten”, freut sich Chris­ti­ne Eis­ner über die ein­stim­mi­ge Ent­schei­dung Ihrer ÖVP, sie wie­der als Bür­ger­meis­te­rin auf­zu­stel­len.

Bür­ger­meis­te­rin für ALLE in Ohls­dorf

“Ich habe in den 12 Jah­ren mei­ner Amts­zeit gezeigt, dass ich eine Bür­ger­meis­te­rin für ALLE bin“, erklärt Chris­ti­ne Eis­ner ihr Amts­ver­ständ­nis und sieht sich durch die Rück­mel­dun­gen aus der Bevöl­ke­rung bestä­tigt. Chris­ti­ne Eis­ner will die­ses Erfolgs­re­zept auch wei­ter­hin ver­fol­gen. Es ist klar ersicht­lich, dass Ohls­dorf nur mit­ein­an­der zu dem gemacht wer­den konn­te, was es jetzt ist.

1000 Arbeits­plät­ze geschaf­fen – wei­te­re in Pla­nung

In der Amts­zeit von Bür­ger­meis­te­rin Chris­ti­ne Eis­ner konn­ten in etwa 1000 Arbeits­plät­ze geschaf­fen wer­den. „Und in Kür­ze wer­den noch wei­te­re 500 – 800 Stel­len dazu­kom­men“, zeigt sie sich stolz auf das Erreich­te. „Das bedeu­tet nicht nur neue Chan­cen für die Bevöl­ke­rung, son­dern auch Mehr­ein­nah­men bei der Kom­mu­nal­steu­er, ver­weist die Bür­ger­meis­te­rin auf die zusätz­li­chen Mög­lich­kei­ten der Gemein­de, ver­stärkt in die Lebens­qua­li­tät der Bür­ger zu inves­tie­ren.

Neue Schu­len, Sport­hal­le und tol­le Kin­der­be­treu­ung

Der rege Zuzug von Jung­fa­mi­li­en sorgt auch dafür, dass die Klein­kin­der-Betreu­ungs­plät­ze aus­ge­baut und zwei Schu­len neu gebaut wer­den. „Wir wol­len zeit­nah mit dem Bau einer Volks­schu­le und einer Neu­en Mit­tel­schu­le begin­nen. Dort soll auch eine Sport­hal­le zum Trai­nie­ren für unse­re Ohls­dor­fer Spit­zen­sport­ler ent­ste­hen“, freut sich die Bür­ger­meis­te­rin auf die gro­ßen Vor­ha­ben in den kom­men­den Jah­ren.

Auf­bau­ge­nera­ti­on nicht ver­ges­sen

„Beson­ders wich­tig sind mir auch unse­re älte­ren Mit­bür­ger“, stellt Bür­ger­meis­te­rin Chris­ti­ne Eis­ner klar. „Wir haben inten­siv dafür gekämpft, dass wir das Vor­ha­ben “Alter­na­ti­ve Wohn­for­men” für Men­schen mit Pfle­ge­stu­fe 1–3 umset­zen dür­fen“, so Eis­ner. Sie berich­tet über die Pla­nun­gen und auch dar­über, dass die grund­sätz­li­che Zustim­mung der Lan­des­be­hör­de vor­liegt. „Nach Geneh­mi­gung der Pla­nung kann mit der Umset­zung begon­nen wer­den“, ist Eis­ner zufrie­den, dass ihr Ein­satz für die Senio­ren von Ohls­dorf erfolg­reich war.

Ver­kehrs­kon­zept muss Bür­ger ent­las­ten

Ein zen­tra­ler Punkt in der drit­ten Amts­zeit von Bür­ger­meis­te­rin Chris­ti­ne Eis­ner wird die Erstel­lung und Umset­zung des neu­en Ver­kehrs­kon­zep­tes für Ohls­dorf sein. „Das Wachs­tum unse­rer Gemein­de darf die Men­schen nicht belas­ten“, stellt sich Chris­ti­ne Eis­ner klar hin­ter ihre Gemein­de­bür­ger. „Wir müs­sen des­halb mit­ein­an­der ein ver­nünf­ti­ges Ver­kehrs­kon­zept für unse­re Gemein­de pla­nen und umset­zen“, lädt Bür­ger­meis­te­rin Chris­ti­ne Eis­ner alle Ohls­dor­fe­rin­nen und Ohls­dor­fer zur Mit­ar­beit ein.

