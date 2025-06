Vöck­la­bruck. Als Unter­neh­me­rin ein­an­der ken­nen­ler­nen, sich aus­tau­schen und von­ein­an­der ler­nen – die­sen Schwer­punkt von „Frau in der Wirt­schaft“ der WKO Vöck­la­bruck hat Bezirks­vor­sit­zen­de Chris­ti­ne Schar­mül­ler vor kur­zem in Pön­dorf per­fekt umge­setzt. Mehr als 20 Unter­neh­me­rin­nen aus dem Bezirk waren dabei.

Ers­te Sta­ti­on war die Bäcke­rei und Kon­di­to­rei Ober in Ober­mühl­ham. Meis­te­rin Mar­le­ne Ber­ger (Ober) hat vor acht Jah­ren aus Lie­be zum Backen und Tor­ten­ge­stal­ten die eige­ne Bäcke­rei und Kon­di­to­rei an der B1 in Pön­dorf gestartet.

Neben dem Geschäft macht heu­te vor allem das Aus­lie­fern “Gei-Fah­ren” einen wich­ti­gen Teil des Erfolgs aus – wa aber auch zu gro­ßen Her­aus­for­de­run­gen bei der Per­so­nal­su­che führt. Als jun­ge Mut­ter legt Mar­le­ne Ber­ger mit ihrer Fami­lie gro­ßen Wert auf Hand­werk und Pro­duk­te aus der Regi­on, Par­ty­ser­vice und natür­lich Tor­ten für alle Anläs­se. Inzwi­schen belie­fert sie auch meh­re­re Lebens­mit­tel­märk­te in der Region.

Wei­ter ging´s zur – eben­falls von einer Frau geführ­ten – Vöck­la­kä­se­rei. DDI Syl­via Schin­de­cker führ­te die Gäs­te in die hohe Kunst des Vöck­la­ta­ler Käses ein. Die Vöck­la­kä­se­rei wur­de 1931 gegrün­det und befin­det sich seit 1969 am der­zei­ti­gen Stand­ort in Pön­dorf. Das Unter­neh­men ist genos­sen­schaft­lich orga­ni­siert und in Besitz von rund 200 Landwirt:innen aus der unmit­tel­ba­ren Regi­on. „Aus fri­scher Milch, mit viel Lie­be zum Pro­dukt und über 90 Jah­ren Erfah­rung pro­du­zie­ren wir Berg­kä­se in ver­schie­de­nen Rei­fe­gra­den mit und ohne Berg­blu­men und Emmen­ta­ler oder Schnitt­kä­se und Gou­da in ver­schie­de­nen Krea­tio­nen“, erzähl­te die Geschäftsführerin.

Den Abschluss der Unter­neh­me­rin­nen-Roas in Pön­dorf bil­de­te ein Besuch bei „Haus­erwir­tin“ in Schwai­gern. Im Imbiss Haus­erwirt-Stu­be ser­viert Inha­be­rin Astrid Wein­ber­ger Tages­me­nüs und schnel­le Gerich­te, orga­ni­siert auch Fes­te und Fei­ern und bie­tet pro­fes­sio­nel­les Catering.

„Es war wie­der eine Rei­se zu unglaub­lich inter­es­san­ten und inspi­rie­ren­den Betrie­ben, die von Frau­en geführt wer­den“, zieht Chris­ti­ne Schar­mül­ler von „Frau in der Wirt­schaft“ Resü­mee über den Tag in Pön­dorf. Und sie lädt Unter­neh­me­rin­nen schon jetzt zur nächs­ten Ver­an­stal­tung ein: am 26. August beim Blü­ten­ate­lier Puhr­er­hof in Ott­nang unter dem Mot­to „Vom Feld in die Vase“.