Albtraum: Wenn die Monster der Nacht den Schlaf rauben

Ich lau­fe und lau­fe, aber irgend­wie schei­nen mei­ne Bei­ne am Boden zu kle­ben. Wie in Zeit­lu­pe bewe­ge ich mich vor­wärts und schon streckt mein Ver­fol­ger sei­nen Arm nach mir aus und … Mit dem plötz­li­chen Auf­schre­cken aus dem Schlaf fin­det der Alb­traum, der auch im wachen Zustand noch gegen­wär­tig ist, sein Ende.

Alb­träu­me sind Träu­me mit bedroh­li­chen, meist angst­aus­lö­sen­den Inhal­ten. Wir alle ken­nen sol­che Träu­me, die uns so man­chen ruhi­gen Schlaf rau­ben und ein Indi­ka­tor dafür sind, dass uns etwas Uner­le­dig­tes bzw. Unbe­wäl­tig­tes in unse­rem tiefs­ten Inne­ren belas­tet. Sie kön­nen aber auch ein Zei­chen unter­drück­ter Fan­ta­sien und Wün­sche sein. „Alb­träu­me drü­cken das Gefühl einer Angst aus. Beson­ders häu­fig sind des­halb auch Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten mit post­trau­ma­ti­schen Belas­tungs­stö­run­gen, wie z. B. nach Gewalt­er­fah­run­gen, sexu­el­lem Miss-brauch oder nach Unfäl­len, betrof­fen. Wenn Alb­träu­me gehäuft auf­tre­ten und zu anhal­ten­den Schlaf­stö­run­gen füh­ren, besteht Hand­lungs­be­darf, wobei eine Abklä­rung im Rah­men eines psych­ia­tri­schen Gesprächs erfol­gen soll­te“, erklärt Prim. Dr. Chris­toph Sil­ber­bau­er, Lei­ter der Abtei­lung für Psych­ia­trie und psy­cho­the­ra­peu­ti­sche Medi­zin am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöcklabruck.

Psy­cho­the­ra­pie als Mit­tel der Wahl

Alb­träu­me kön­nen nur in einem begrenz­ten Maß medi­ka­men­tös behan­delt wer­den. Die The­ra­pie der Wahl, mit guten Behand­lungs­er­fol­gen, stel­len psy­cho­the­ra­peu­ti­sche Metho­den dar. Spe­zi­el­le Ver­fah­ren, wie die ein­fach anwend­ba­re „Image­ry Rehe­ar­sal The­ra­py“ (Metho­de, die hilft, Träu­me bewusst zu ver­än­dern), zei­gen eben­falls eine gute Wirkung.

Alb­träu­me sind meist ein Sym­ptom für ver­bor­ge­ne Ängs­te und soll­ten so gese­hen als wert­vol­le Weg­wei­ser betrach­tet wer­den: „Die Träu­me kön­nen Indi­ka­to­ren dafür sein, dass etwas schwer auf einem las­tet. Die Beschäf­ti­gung mit dem Traum bzw. mit den Träu­men im Zuge einer Psy­cho­the­ra­pie dient damit der Bewäl­ti­gung der Stres­so­ren und der angst­aus­lö­sen­den Fak­to­ren und in wei­te­rer Fol­ge der Gene­sung“, ver­weist Prim. Sil­ber­bau­er auf die Wich­tig­keit einer pro­fes­sio­nel­len Behandlung.

Grund­sätz­lich kön­nen Alb­träu­me bei einer Viel­zahl psy­chi­scher Erkran­kun­gen auf­tre­ten, oft gemein­sam mit wei­te­ren Schlaf­stö­run­gen. Die Träu­me kön­nen dann als Früh­warn­zei­chen bewer­tet wer­den, die eine Opti­mie­rung einer bestehen­den medi­ka­men­tö­sen Behand­lung durch die Fach­ärz­tin bzw. den Fach­arzt erfordern.

Coro­na und Albträume

Die Pan­de­mie muss nicht für jede/n eine gro­ße belas­ten­de Wir­kung haben. Falls sie aber exis­tenz­be­dro­hen­de Fol­gen nach sich zieht und man sei­ne Mie­te auf­grund finan­zi­el­ler Ein­bu­ßen nicht mehr bezah­len kann, kann sich die­se Stress­si­tua­ti­on natür­lich nega­tiv auf den Schlaf aus­wir­ken und Alb­träu­me zur Fol­ge haben. Auch hier rät der Exper­te bei anhal­ten­den und wie­der­keh­ren­den Alb­träu­men zu einer psych­ia­tri­schen Abklä­rung, um Schlim­me­res zu ver­hin­dern: „Per­ma­nen­te Schlaf­stö­run­gen sind ein Risi­ko­fak­tor, weil sie die Ent­wick­lung einer Depres­si­on för­dern kön­nen. Aber auch kör­per­li­che Erkran­kun­gen wie Dia­be­tes oder Herz-erkran­kun­gen kön­nen die Fol­ge sein.“

