Am Feuerkogel 80 Meter abgestürzt

Schwe­re Ver­let­zun­gen zog sich ein Berg­wan­de­rer zu, als er auf dem stei­len und rut­schi­gen Zustieg zu einem Klet­ter­steig am Alber­feld­ko­gel etwa 80 Meter abstürzte.

Am 26. Juni 2021 gegen 8:30 Uhr fuhr ein 72-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Amstet­ten gemein­sam mit sei­nem Enkel­sohn und sei­nen bei­den Bekann­ten mit der Seil­bahn auf den Feu­er­ko­gel. Von dort begab sich die vier­köp­fi­ge Grup­pe zu Fuß wei­ter zum Ein­stieg des soge­nann­ten “HTL-Wels-Klet­ter­steigs”. Um dort­hin zu gelan­gen, folgt man zuerst dem mar­kier­ten Weg zum Gip­fel des Alber­feld­ko­gels, ehe man rechts zu einem Steig berg­ab abbiegt und über stei­le Wie­sen­stel­len und Schrofen zum Ein­stieg kommt. Beim Abstieg stürz­te der 72-Jäh­ri­ge über fels­durch­setz­tes, stei­les Gelän­de rund 80 Meter ab und blieb schwer­ver­letzt lie­gen, berich­tet die Polizei.

Enkel wur­de Zeu­ge und eil­te zu Hilfe

Der Enkel stieg sofort zu ihm ab und fixier­te ihn, um ihn von einem wei­te­ren Absturz zu sichern. Die zwei wei­te­ren Beglei­te­rin­nen alar­mier­ten gegen 9:30 Uhr die Berg­ret­tung Eben­see. Neben dem Poli­zei­hub­schrau­ber “Libel­le” wur­de auch der Not­arzt­hub­schrau­ber “Mar­tin 3” zum Ein­satz­ort gerufen.

Hoch­ne­bel erschwer­te Rettungseinsatz

Die Ret­tung des Ver­letz­ten gestal­te­te sich vor­erst jedoch schwie­rig, da Hoch­ne­bel eine Ret­tung durch den Not­arzt­hub­schrau­ber vor­erst nicht mög­lich mach­te. Es wur­de des­halb der Exe­ku­tiv­hub­schrau­ber Libel­le eben­falls zum Ein­satz­ort beor­dert. „Der Hub­schrau­ber konn­te uns in der Nähe des Gip­fels des Alber­feld­ko­gel aus­stei­gen las­sen, damit wir mög­lichst schnell zum Ver­letz­ten kamen“, erklärt Micha­el Hemets­ber­ger, der den Ein­satz vor Ort lei­te­te. „Ohne die Unter­stüt­zung durch den Poli­zei- und den Not­arzt­hub­schrau­ber Mar­tin 3, hät­te die Ret­tung des Ver­letz­ten inklu­si­ve des Abtrans­ports ins Kran­ken­haus Stun­den gedau­ert“, erläu­tert er weiter.

Als sich der Nebel an der Unfall­stel­le kurz­zei­tig auf­lös­te, wur­de dies der Crew des Not­arzt­hub­schrau­bers gemel­det, wel­che den Ver­un­glück­ten mit­tels Tau barg. Die wei­te­re Ver­sor­gung wur­de dann am Zwi­schen­lan­de­platz, in der Nähe des Lang­bath­sees, vor­ge­nom­men. Anschlie­ßend wur­de er ins Kran­ken­haus nach Salz­burg gebracht, berich­tet die Berg­ret­tung Ebensee.

Quel­le: LPD OÖ / BRD Ebensee