Bei Vermessungsarbeiten von Transporter erfasst

In Weyregg ist Frei­tag­mit­tag ein Mann bei Ver­mes­sungs­ar­bei­ten von einem Trans­por­ter erfasst und gegen den Rand­stein geschleu­dert worden.

Ein 51-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck bog am 25. Juni 2021 um 11.55 Uhr mit sei­nem Klein­trans­por­ter von einer Fir­men­zu­fahrt in Weyregg nach links in die B152 in Rich­tung Schörf­ling ein. Dabei stieß er einen auf der Stra­ße arbei­ten­den 48-jäh­ri­gen Wie­ner nie­der, der dort Ver­mes­sun­gen für die Fahr­bahn­mar­kie­rung durchführte.

Der Mann wur­de gegen den Rand­stein geschleu­dert und dabei unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt. Er wur­de ins Salz­kam­mer­gut-Kli­ni­kum Vöck­la­bruck ein­ge­lie­fert, berich­tet die Polizei.