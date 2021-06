Bergsteiger hielt sich bei Absturz an Wurzel fest

Weil er sich nach einem Sturz gera­de noch an einer Wur­zel fest­klam­mer­te, konn­te ein Wan­de­rer auf der Dra­chen­wand einen wei­te­ren Absturz und damit schlim­me­re Fol­gen verhindern.

Ein 48-jäh­ri­ger Salz­bur­ger unter­nahm am 16. Juni 2021 gemein­sam mit sei­ner 46-jäh­ri­gen Ehe­frau eine Berg­tour auf die Dra­chen­wand im Gemein­de­ge­biet von Mond­see. Das der Tour ent­spre­chend aus­ge­rüs­te­te Ehe­paar begab sich gegen 9:30 Uhr über den Nor­mal­weg, den soge­nann­ten “Hirsch­steig”, in den Auf­stieg. Der Ehe­mann ging vor­an und sei­ne Frau folg­te ihm.

Wan­de­rer woll­te ande­ren ausweichen

Kurz nach 10 Uhr auf einer See­hö­he von 750 Metern, setz­te der 48-Jäh­ri­ge am Weg einen Schritt zur Sei­te, um ent­ge­gen­kom­men­den Wan­de­rern das Vor­bei­ge­hen zu erleich­tern. Dabei rutsch­te ihm ein Fuß am tro­cke­nen Unter­grund über den Weg­rand hin­aus und der Berg­stei­ger ver­lor das Gleichgewicht.

Berg­stei­ger hielt sich bei Absturz an Wur­zel fest

Der Mann stürz­te er über sehr stei­les, fels­durch­setz­tes Wald­ge­län­de in Rich­tung des “Saugra­ben” ab. Nach etwa 15–20 Metern konn­te sich der Mann gera­de noch an einer Wur­zel neben einem Baum fest­hal­ten und so einen wei­te­ren Absturz ver­hin­dern. Durch den Absturz, bei dem er sich ver­letz­te, konn­te er selbst­stän­dig nicht mehr abstei­gen. Sei­ne Frau, die den Vor­fall vom Weg aus beob­ach­ten muss­te, setz­te sofort den Alpin­not­ruf ab und dadurch die Ret­tungs­ket­te in Gang.

Ver­letzt mit Hub­schrau­ber geborgen

Die Ein­satz­kräf­te der Berg­ret­tung und Alpin­po­li­zei, die sich sofort zur Unfall­stel­le bega­ben, konn­ten gemein­sam mit der Besat­zung des Not­arzt­hub­schrau­bers “Chris­to­pho­rus 6” den Ver­un­glück­ten mit einem 40 Meter lan­gen Tau ret­ten und in das Tal flie­gen. Sei­ne Beglei­te­rin begab sich mit den Berg­ret­tern zu Fuß in das Tal. Von dort aus konn­ten die bei­den die Heim­rei­se gemein­sam antreten.

Quel­le: LPD OÖ