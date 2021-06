E‑Bikerin auf Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt

Eine Rad­fah­re­rin wur­de heu­te in Regau von einem Fahr­zeug erfasst und auf die Stra­ße geschleu­dert. Die Frau erlitt schwe­re Verletzungen.

Die 75-Jäh­ri­ge fuhr am 16. Juni 2021 kurz nach 8 Uhr ihr E‑Bike auf einem Geh­steig im Orts­teil Prei­sing in Regau Rich­tung Att­nang-Puch­heim. Zeit­gleich lenk­te eine 61-Jäh­ri­ge ihren Per­so­nen­be­för­de­rungs­trans­por­ter und woll­te in die Schörf­lin­ger Lan­des­stra­ße einbiegen.

Bei die­ser Kreu­zung auf die L 1265 kam es zur Kol­li­si­on, wodurch die 75-Jäh­ri­ge auf die Fahr­bahn geschleu­dert und mit schwe­ren Ver­let­zun­gen lie­gen­blieb. Pas­san­ten leis­te­ten sofort ers­te Hil­fe, die Ver­letz­te wur­de in das Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert, berich­tet die Polizei.