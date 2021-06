Gym Bad Ischl am Wochenmarkt

Enga­ge­ment für Bur­ki­na Faso

In der Zeit des Fern­un­ter­richts sah sich so man­che Lehr­kraft mit Umstän­den kon­fron­tiert, die her­kömm­li­chen Unter­richt unmög­lich mach­ten. Beson­de­res Kopf­zer­bre­chen berei­te­te das den Lehr­per­so­nen, die Wer­ken unter­rich­ten. Wie kann man Kin­der dazu moti­vie­ren, allein im stil­len Käm­mer­lein krea­tiv zu sein? Eli­sa­beth Guten­brun­ner fand einen Weg, indem sie eine Koope­ra­ti­on mit dem Ver­ein Jamt­an, der Sozi­al- und Bil­dungs­pro­jek­te in Bur­ki­na Faso unter­stützt, initiierte.

In zahl­rei­chen Unter­richts­stun­den fer­tig­ten die Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Klas­sen 2a und 3b aus Alt­pa­pier diver­se Kunst- und Gebrauchs­ge­gen­stän­de, die sie an den bei­den kom­men­den Frei­ta­gen (25.06. und 02.07.) am Isch­ler Wochen­markt ver­kau­fen wer­den. Zusätz­lich gibt es noch selbst geba­cke­ne Mehl­spei­sen. Der Erlös kommt zur Gän­ze dem Ver­ein Jamt­an zugu­te und fließt in Pro­jek­te, die Schu­len in Bur­ki­na Faso mit Lern­ma­te­ria­li­en und Nah­rungs­mit­teln unter­stüt­zen. Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler freu­en sich auf Ihren Besuch.