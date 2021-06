Heftige Gewitter mit lokalem Starkregen

Hef­ti­ge Gewit­ter mit loka­lem Stark­re­gen haben Sams­tag­nach­mit­tag und am frü­hen Abend in meh­re­ren Bezir­ken für eini­ge Ein­sät­ze der Feu­er­weh­ren gesorgt.





Ein Video macht der­zeit auf face­book die Run­de. Zu sehen ist das über­las­te­te Kanal­netz in der Gmund­ner Innenstadt.

Grund­sätz­lich waren sei­tens der Feu­er­weh­ren nur ein­zel­ne Ein­sät­ze zu ver­zeich­nen, meh­re­re Ein­satz­stel­len gab es hin­ge­gen in den Bezir­ken Gmun­den mit rund zehn Ein­sät­zen und Kirch­dorf an der Krems mit rund 20 Ein­sat­zört­lich­kei­ten. Zumeist stan­den Kel­ler unter Was­ser oder waren Ver­kehrs­we­ge über­flu­tet oder vermurt.

Fotos: laumat.at / Mat­thi­as Lauber