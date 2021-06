Jugendliche performen bei der Eröffnung des Festivals der Regionen

Ful­mi­nan­ter Auf­takt beim Fes­ti­val der Regionen.

Fünf jun­ge Nach­wuchs­rap­per des YOUZ Jugend­zen­trums Bad Ischl lie­ßen sich die ein­ma­li­ge Chan­ce nicht ent­ge­hen und tra­ten am 25.06. bei der Eröff­nungs­fei­er des Fes­ti­vals der Regio­nen auf. Sie lie­fer­ten eine gelun­ge­ne Per­for­mance mit ihren selbst geschrie­be­nen Tex­ten ab und sorg­ten für zahl­rei­ches Erschei­nen von Jugend­li­chen aus Bad Ischl und Umge­bung, die sich den Auf­tritt auf kei­nen Fall ent­ge­hen las­sen woll­ten. Nicht ein­mal der strö­men­de Regen kurz vor Beginn und gegen Ende der Eröff­nung konn­te sie davon abhalten.

Doch so ein Auf­tritt bedarf natür­lich eini­ges an Vor­be­rei­tungs­zeit. Des­halb star­te­te bereits im März im YOUZ Jugend­zen­trum Bad Ischl eine Rap und Hip-Hop Work­shoprei­he in Koope­ra­ti­on mit den Kul­tur­nau­tin­nen Betül Shay­ma Küpe­li (Sän­ger- / Rap­pe­rin, Song­wri­te­rin) und Romi­na Kolb (Tän­ze­rin, Cho­reo­gra­fin). Im Rah­men der Work­shops konn­ten die Jugend­li­chen ihr Wis­sen und ihre Fähig­kei­ten rund um das The­ma Rap und Hip-Hop erwei­tern und ver­bes­sern. Die Zusam­men­ar­beit mit zwei Pro­fis auf die­sem Gebiet war für die sie eine gro­ße Berei­che­rung und Ehre.

Das YOUZ und die Jugend­li­chen bedan­ken sich herz­lich bei den bei­den Künst­le­rin­nen Shay­ma und Romy für ihre Geduld, ihr Ein­füh­lungs­ver­mö­gen (z.B. bei Lam­pen­fie­ber), Ein­satz­be­reit­schaft und Fle­xi­bi­li­tät! Ohne das Alles wäre nie­mals eine der­art tol­le Per­for­mance zustan­de gekom­men. Gro­ßen Dank auch an alle ande­ren Betei­lig­ten des Fes­ti­vals für die­se ein­zig­ar­ti­ge Gelegenheit.

Jetzt wird über­legt, wie das Gan­ze wei­ter­ge­hen soll. Natür­lich wol­len die Jugend­li­chen am Ball blei­ben und aus dem „Under­ground“ (Mot­to des Fes­ti­vals der Regio­nen) her­vor­tre­ten, wie bei ihrem Auf­tritt. Der­ar­ti­ges Talent soll schließ­lich nicht ver­geu­det, son­dern geför­dert werden.

Foto: pri­vat