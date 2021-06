Lenker rastet nach Überholmanöver aus

Nach­dem er von einem ande­ren Len­ker über­holt wur­de, ist ein 36-jäh­ri­ger Auto­fah­rer am Mon­tag aus­ge­ras­tet. Er soll sei­nen “Ver­kehrs­geg­ner” am Hals gepackt und mit einer Gar­ten­sä­ge bedroht haben.

Fünf Berufs­schü­ler fuh­ren am 14. Juni 2021 um 13:55 Uhr mit einem Pkw in Att­nang auf der Salz­bur­ger-Stra­ße in Rich­tung Berufs­schu­le. Dabei über­hol­ten sie einen Pkw, gelenkt von einem 36-jäh­ri­gen Tür­ken aus dem Bezirk Vöck­la­bruck. Dies soll den Mann so in Rage gebracht haben, sodass der 36-Jäh­ri­ge dem Auto nachfuhr.

Am Hals gepackt und gewürgt

Der Pkw mit den Schü­lern hielt im Kreu­zungs­be­reich Pas­sau­er-Stra­ße – Wolf­s­eg­ger-Stra­ße an. Der 36-Jäh­ri­ge stieg aus und hat­te eine zuge­klapp­te Gar­ten-Hand­sä­ge in der Hand. Er ging zu dem 17-Jäh­ri­gen, pack­te ihn am Hals und beschimpf­te ihn auf Tür­kisch. In der ande­ren Hand hielt er die auf­ge­klapp­te Gartensäge.

Ein eben­falls mit­fah­ren­der 17-jäh­ri­ger tür­kisch spre­chen­der Berufs­schü­ler konn­te die Lage beru­hi­gen. In Fol­ge fuhr der 36-Jäh­ri­ge davon. Durch das Ver­hal­ten des 36-Jäh­ri­gen wur­de der 17-Jäh­ri­ge in Furcht und Unru­he ver­setzt. Anzei­ge wegen gefähr­li­cher Dro­hung wird vor­ge­legt und ein vor­läu­fi­ges Waf­fen­ver­bot wird verhängt.

Quel­le: LPD OÖ