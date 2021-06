Neuwahl Landesvorstand OÖZIV

Die lan­des­weit mit­glie­der­stärks­te Inter­es­sens­ver­tre­tung für Men­schen mit Behin­de­rung, der OÖZIV (Ober­ös­ter­rei­chi­scher Zivil-Inva­li­den­ver­band) bekam am 11. Juni einen neu­en Lan­des­vor­stand und gleich­zei­tig einen Wech­sel des Lan­des­ob­man­nes. Nach zwölf Jah­ren enga­gier­ter Füh­rungs­ar­beit über­gab Dr. Ger­hard Mayr sei­ne Funk­ti­on an sei­nen Nach­fol­ger Wolf­gang Neuhuber.

Dr. Mayr erfüll­te sei­ne Auf­ga­be mit gro­ßer Kom­pe­tenz und Lei­den­schaft und meis­ter­te so man­che Her­aus­for­de­rung. Dank sei­nes Ein­sat­zes konn­te er in den ver­gan­ge­nen zwölf Jah­ren als Lan­des­ob­mann viel errei­chen. Er hat wesent­lich dazu bei­getra­gen, dass sich die Ein­rich­tun­gen und der gesam­te Ver­ein grund­le­gend wei­ter­ent­wi­ckelt haben. Neben der Bil­dung einer soli­den wirt­schaft­li­chen Basis konn­te der OÖZIV unter sei­nem Vor­stand auch eine deut­li­che Erhö­hung der Mit­glie­der­an­zahl bewirken.

Bei sei­ner Tätig­keit war es Dr. Ger­hard Mayr stets ein Anlie­gen, posi­ti­ve Bei­spie­le auf­zu­zei­gen, zur Nach­ah­mung anzu­re­gen und so Schritt für Schritt die Lebens­si­tua­ti­on von Men­schen mit Behin­de­rung nach­hal­tig zu ver­bes­sern. Aus die­sem Grund­ge­dan­ken her­aus ist auch die Groß­ver­an­stal­tung „Com­ple­men­to“ ent­stan­den, die alle zwei Jah­re beson­de­res Enga­ge­ment vor den Vor­hang holt. Im Jahr 2018 wur­de die­se Ver­an­stal­tung mit einem gro­ßen Fest anläss­lich des 70- jäh­ri­gen Bestehens des OÖZIV ver­bun­den. Bei der Jubi­lä­ums­fei­er waren neben zahl­rei­chen Besu­che­rin­nen und Besu­chern (mehr als 500 Per­so­nen) auch Lan­des­haupt­mann Tho­mas Stel­zer und Lan­des­rä­tin Bir­git Gerstor­fer unter den Gästen.

„Mir war immer klar, dass wir mit­ein­an­der – und zwar nur mit­ein­an­der – sehr viel errei­chen kön­nen. In mei­ner Zeit als Obmann war mir in den drei mal vier Jah­ren beson­ders wich­tig, dem Ehren­amt und frei­wil­li­gen Enga­ge­ment größ­te Wert­schät­zung ent­ge­gen­zu­brin­gen“, so der schei­den­de Lan­des­ob­mann Dr. Ger­hard Mayr.

Auf­ga­ben des neu­en Vorstands

Wolf­gang Neu­hu­ber blickt mit Zuver­sicht und Tat­kraft auf sei­ne neue Auf­ga­be: „Ich freue mich auf die kom­men­den Her­aus­for­de­run­gen als Lan­des­ob­mann, weil ich davon über­zeugt bin, dass wir gemein­sam mit unse­rer Arbeit in der Inter­es­sens­ver­tre­tung noch sehr viel zur Inklu­si­on von Men­schen mit Behin­de­rung bei­tra­gen kön­nen und auch müssen.“

Wolf­gang Neu­hu­ber über­nimmt mit sei­ner neu­en Funk­ti­on als Lan­des­ob­mann einen Ver­ein mit mehr als 5.000 Mit­glie­dern in Ober­ös­ter­reich und ein mit­tel­stän­di­sches Unter­neh­men im Sozi­al­be­reich. Dar­über hin­aus ist der OÖZIV ein Zusam­men­schluss von 16 Mit­glieds­ver­ei­nen, bei denen rund 180 Per­so­nen ehren­amt­lich tätig sind. Ein Schwer­punkt des kom­men­den Auf­ga­ben­be­reichs des OÖZIV-Vor­stands­teams liegt in der For­cie­rung der Tätig­keit als Inter­es­sen­ver­tre­tung für Men­schen mit Behin­de­rung. Beson­de­re Auf­merk­sam­keit erhal­ten dabei Bar­rie­re­frei­heit (im Hin­blick unter­schied­li­cher The­men wie Mobi­li­tät, Woh­nen, Arbeits­markt, Kom­mu­ni­ka­ti­on, etc.), die Situa­ti­on von betreu­en­den Ange­hö­ri­gen sowie die Anlie­gen von Kindern

und Jugend­li­chen mit Behinderung.

Die gesell­schaft­li­chen Ände­run­gen sowie neue Vor­aus­set­zun­gen für Frei­wil­li­gen­ar­beit sind ein wei­te­rer Schwer­punkt in der kom­men­den Funktionsperiode.

„Aus Erfah­rung wis­sen wir, dass trotz Inter­net die Bera­tung und Infor­ma­ti­on von Betrof­fe­nen und Inter­es­sier­ten vor Ort sehr wich­tig ist und der Kon­takt von Mensch zu Mensch eine ganz ande­re Wer­tig­keit ver­mit­telt als online-Prä­senz. Daher ist auch in Zukunft die Bera­tung vor Ort ein fixer Bestand­teil der Auf­ga­ben des OÖZIV und soll, wenn mög­lich, erwei­tert wer­den. Dar­über hin­aus sol­len Koope­ra­tio­nen und Netz­wer­ke mit diver­sen (Selbsthilfe-)Gruppen sowie Unter­neh­men wei­ter auf- und aus­ge­baut wer­den“, so der neue Landesobmann.

